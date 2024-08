Le Bénin ouvre un bureau commercial au port sec de Kano

Le Bénin dispose désormais d’un bureau commercial au Port sec de Tsamiya dans l’État de Kano. L’infrastructure a été mise en service lors d’une cérémonie présidée par le Contrôleur adjoint des douanes, Sambo Dangaladima, représentant le Contrôleur général des douanes, Bashir Adeniyi, et le Colonel Idrissou Imorou, représentant la directrice générale des douanes béninoises.

Dans le cadre de l’ouverture de la frontière Segbana-Tsamiya à Kebbi, un bureau commercial ouvert au Port sec de Tsamiya dans l’État de Kano. Il s’agit selon le Contrôleur adjoint des douanes, Sambo Dangaladima, d’un centre commercial majeur dans le cadre d’une stratégie plus large visant à améliorer la facilitation des échanges et d’une étape importante dans les efforts du Nigéria pour stimuler le commerce régional ainsi que l’intégration économique entre son pays et la République du Bénin. A l’en croire, l’ouverture de ce bureau à Kano, un centre commercial majeur, relève de son importance à rationaliser les processus commerciaux dans la région, y compris la création d’un terminal d’exportation pour soutenir les industries locales ainsi que l’alignement sur les objectifs plus larges du gouvernement fédéral, visant à assurer la sécurité alimentaire et à renforcer les liens économiques au Nigeria et au-delà de ses frontières.

Au nom de la directrice générale des douanes, Idrissou Imorou a salué le leadership éclairé des présidents Talon et Tinubu destiné à renforcer les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigéria. Le bureau ouvert selon lui, apportera un soulagement aux importateurs, facilitant les affaires aux opérateurs économiques de l’Etat de Kano en République du Bénin. Le but visé selon le Colonel, est de promouvoir et de tirer parti des accords commerciaux qui permettent le dédouanement des marchandises de Kano à Cotonou, améliorant ainsi le commerce transfrontalier. « Il s’agit également de mettre en œuvre des solutions TIC pour une documentation et un suivi appropriés des marchandises afin de faciliter les opérations, ainsi que d’établir de nouvelles relations commerciales ou de renforcer les relations existantes entre les hommes d’affaires de l’État de Kano et de Cotonou pour un bénéfice économique mutuel », a-t-il souligné.

Le nouveau bureau est situé au Magaji Rumfa Road, GRA à Kano.

