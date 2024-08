La CCI Bénin commémore l’évènement à la 2e édition de la Nuit des Elus

La Nuit des Elus, grand évènement de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), organisé dans le cadre de la fête de l’indépendance, a connu sa 2e édition dans la soirée de ce mercredi 31 juillet 2024. Des présidents des organisations patronales, des présidents des organismes, groupements et associations professionnelles, des présidents des institutions d’appui au commerce, des chefs d’entreprises, et autres invités ont pris part à la soirée riche en couleurs qui a lieu dans le jardin de l’institution consulaire.

Le secrétaire général de la CCI Bénin, dans son mot introductif, a rappelé le contexte de l’évènement. Selon Raymond ABILE-ADJAKPA, il émane de la volonté des élus consulaires et les membres du secteur privé, de se voir et d’échanger entre eux soit la veille, le 31 juillet, ou le 1er août, jour de la fête de l’indépendance. Il a annoncé pour les prochaines éditions, « un moment intellectuel » qui va précéder le « moment festif ». « L’année prochaine, nous allons tous ensemble travailler pour intellectuellement réfléchir et nous projeter dans les 30 prochaines années pour que le secteur privé soit toujours debout, pérenne et prospère », a-t-il laissé entendre.

Pour le président de la CCI Bénin, le secteur privé en célébrant la fête de l’indépendance, marque sa contribution à la construction d’une économie en croissance. La Nuit des Elus, dira Arnauld AKAKPO, est une occasion d’échanges entre élus consulaires sur l’évolution du secteur privé au cours de ces dernières années. « La position reluisante de notre économie, fruit de l’effort de la communauté des hommes d’affaires n’est pas sans récrimination aussi bien des acteurs privés que des pouvoirs publics », a-t-il fait savoir évoquant trois principales préoccupations.

– Est-ce que le secteur privé joue pleinement sa partition et s’adapte aux changements de politiques économiques imposées par l’environnement international ?

– Est-ce que les pouvoirs publics prennent la pleine mesure des contraintes imposées au secteur privé du fait des enjeux régionaux et internationaux ?

– Est-ce que la synergie publique privée est harmonieusement orchestrée pour faire face aux défis de la croissance économique et du développement ? Par rapport à ces questions, il a invité les élus consulaires à une réflexion approfondie afin de rendre l’avenir plus radieux pour le secteur privé béninois.

Le président du Conseil national du patronat (CNP), Eustache KOTIGAN, s’est dit fier de participer aux évènements que la CCI Bénin organise. « Tout homme d’affaires est avant tout un ressortissant de la CCI Bénin », a-t-il confié satisfait des relations très chaleureuses entre l’institution consulaire et le conseil qu’il préside. Le président du CNP a exhorté à l’occasion, tous les chefs d’entreprises à continuer à jouer le rôle qui leur est dévolu, celui de créer des emplois, de créer de la richesse, et de gagner de l’argent. « Notre job, c’est d’aider également notre pays à contribuer dans le concert des nations à organiser tout notre fonctionnement de façon à maintenir la croissance élevé que nous avons dans la sous-région, a indiqué Eustache KOTIGAN.

La coupure du gâteau marquant l’unité autour du secteur privé, suivie de l’hymne national du Bénin ont marqué les festivités de cette 2e édition de la Nuit des Elus.

F. A. A.

2 août 2024 par ,