L’Etat béninois offre un appui aux initiatives entrepreneuriales des handicapés

Les personnes en situation de handicap désireuses d’obtenir le soutien de l’Etat pour le développement de leurs initiatives entrepreneuriales individuelles ou collectives, de leurs projets ou pour la création d’entreprise sont invitées à déposer une demande d’appui technique et/ou financier au Guichet Unique de Protection Sociale (ex CPS) de leur localité à partir du 14 août 2024.

L’Etat béninois offre des appuis techniques et/ou financiers aux personnes en situation de handicap pour le développement de leurs initiatives entrepreneuriales individuelles ou collectives, leurs projets ou pour la création d’entreprise.

Les appuis disponibles sont notamment : l’assistance technique pour la création d’entreprise ; l’exonération de frais et taxes liés à la formalisation d’entreprise ; l’appui financier en frais d’installation et de développement de projet ; l’octroi de crédits remboursables à taux bonifié pour le développement de projet et autres initiatives entrepreneuriales.

Selon un communiqué de la Ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, le dossier de demande est constitué de six pièces. Il s’agit de : une demande adressée au ministre chargée des personnes handicapées précisant le ou les appui (s) souhaité (s) et un numéro de téléphone de l’Opérateur téléphonique CELTIIS comportant un porte-monnaie électronique pour les transferts monétaires ; une copie du document de projet ; une copie de l’attestation d’identification fiscale unique ; une copie du relevé d’identité bancaire ; une copie du récépissé de dépôt de demande de la carte d’égalité des chances ; une copie de la carte nationale d’identité en cours de validité de l’intéressé ou tout autre document tenant lieu.

