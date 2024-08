Nouvelle procédure dématérialisée de délivrance de l’IFU aux ONG et autres

La Direction Générale des Impôts (DGI), a annoncé la mise en place, dès le lundi 12 août 2024, d’une nouvelle procédure entièrement dématérialisée pour les demandes d’immatriculation à l’Identifiant Fiscal Unique (IFU) des entités autres que les sociétés commerciales.

Plus besoin de se déplacer dans les locaux de la Direction Générale des Impôts (DGI) pour les formalités relatives aux demandes d’immatriculation à l’Identifiant Fiscal Unique (IFU).

La DGI met en place, dès le 12 août 2024, une nouvelle procédure entièrement dématérialisée pour les demandes d’IFU au profit des entités autres que les sociétés commerciales, des Organisations non gouvernementales nationales ou étrangères, associations, organisations religieuses, fondations, projets de développement, syndicats professionnels, partis politiques, agences et organismes étatiques, établissement d’enseignement privé et public.

Il suffit de se rendre à l’adresse « ifu.impots.bj », de sélectionner le menu « Demander IFU », puis « IFU pour les entités autres que les sociétés commerciales ».

L’innovation, selon la DGI, simplifie considérablement les démarches administratives et permet aux entités bénéficiaires de gagner du temps.

M. M.

LIRE LE COMMUNIQUE DE LA DGI

8 août 2024 par ,