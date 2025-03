La BOAD finance le dédoublement de la voie Ouidah-Hillacondji

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) accorde un financement de 30 milliards FCFA au Bénin pour l’aménagement et le dédoublement de la route Ouidah-Hillacondji (58,5 km) dont une tranche prioritaire de 7km (Ouidah-Agonkanmey). Le prêt a été approuvé, mardi 26 mars 2025, lors de la 145è session du Conseil d’Administration de la BOAD.

Section importante pour les échanges entre le Bénin et le Togo, la route Ouidah-Hillacondji, longue de 58,5 km a bénéficié du financement de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Le Conseil d’Administration de la Banque a approuvé un prêt de 30 milliards FCFA pour l’aménagement et le dédoublement de cet axe routier.

Les travaux portent « sur la construction en 2×2 voies de la route Ouidah-Agonkanmey sur un linéaire de 7 km, y compris des trottoirs de 3,5 m de part et d’autre ».

Le projet favorisera la création de plus de 1 550 emplois directs et indirects. Plus de 11 101 MFCFA de valeur ajoutée indirecte et induite par an et 300 MFCFA de recettes fiscales indirectes et induite par an et un reboisement compensatoire, constituent les autres impacts du projet.

Selon la BOAD, les travaux contribueront au renforcement de l’intégration régionale et à la croissance des échanges intra régionaux.

Au total, quinze (15) nouvelles opérations pour un montant global de 391,923 milliards FCFA ont été approuvées à la145è session du Conseil d’Administration de la BOAD tenue le 26 mars 2025.

Les prêts approuvés concernent le financement partiel de projets en Côte d’ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Togo et au Nigéria.

Ces nouveaux engagements portent à 9 480,5 milliards FCFA le montant global des financements de la BOAD (toutes opérations confondues), depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976.

M. M.

28 mars 2025 par ,