UBA Bénin récompense ses épargnants

Les participants à la campagne "Maxi Bonus", lancée le 4 juin 2024 par la filiale du Bénin de United Bank of Africa (UBA) ont été récompensés le vendredi 28 février 2025. C’est lors d’une cérémonie à l’agence UBA Cotonou Les cocotiers.

Les clients de UBA Bénin ont vu leurs efforts en matière d’épargne récompensés. Ils devaient, selon le critère d’éligibilité à la campagne "Maxi Bonus", constituer une épargne minimale de 50.000 FCFA et la maintenir pendant trois mois. Ces épargnants avaient en retour la chance de remporter des lots dont un chèque de 500.000 FCFA, selon Sylvia Adjibi, Responsable de la clientèle des particuliers à UBA Bénin. La Banque a tenu ses promesses. Le vendredi 28 février 2025, les huit épargnants tirés au sort à l’issue de la campagne ont reçu leurs lots.

Un micro-onde, une TV smart, un smartphone, un bon d’achat de 30.000 FCFA et de 75.000 FCFA ont été offerts respectivement à cinq épargnants par catégorie.

Le client qui a effectué le plus grand nombre de transactions de dépôts Push Pull (Wallet to Bank) a reçu un bon d’achat de 25.000 FCFA comme lot de consolation.

Un bon d’achat de 50.000 FCFA a été remis au plus gros déposant de la campagne en guise de lot de consolation.

Le plus gros lot, un chèque de 500.000 FCFA, est revenu au couple Gonçalves Bénédicta et Aimé Paul.

Le couple a partagé son expérience tout en invitant à faire comme eux. « C’est mon épouse qui a eu l’initiative. Désormais, je vais prendre l’engagement de la suivre dans cette démarche. Je ne croyais pas que cela pouvait m’arriver, mais me voilà avec le gros lot. C’est vraiment intéressant ! », s’est réjoui Aimé Paul Gonçalves.

Charles Kone, Directeur général de UBA Bénin, a adressé des mots d’encouragement à l’endroit des épargnants. Le Dg a souligné l’importance de l’épargne : « Épargner pour soi-même, pour sa famille, pour ses projets, et pour faire face aux imprévus de la vie. L’épargne est une culture à adopter ». Aussi, a-t-il saisi l’occasion pour exhorter les heureux gagnants à être des ambassadeurs de UBA dans leur cadre de vie. L’ objectif est de permettre à ces futurs clients de bénéficier des produits innovants et digitaux de la Banque.

Hyppolite Gbedji, clerc de l’huissier de justice Emile Kouton, a assuré de la transparence du processus. « Nous avons contrôlé le matériel et nous avons suivi chaque étape pour garantir que tout s’est déroulé dans les règles de l’art ».

Le tirage au sort a été fait suivant cinq catégories de gagnants. Il y a tous ceux qui avaient réussi à épargner entre 50 000 et 200 000 (1ère catégorie). Une deuxième catégorie pour ceux qui avaient réussi à épargner entre 200 000 et 1 million. Troisième catégorie, tous les clients qui avaient réussi à épargner entre 1 million et 5 millions. La quatrième catégorie, ceux qui avaient réussi à épargner entre 5 millions et 10 millions. Et la cinquième catégorie, tous ceux qui avaient réussi à épargner plus de 10 millions de FCFA.

M. M.

1er mars 2025 par ,