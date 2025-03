Le marché de gros d’Akassato s’ouvre le 31 décembre 2025

Le marché de gros situé à Akassato, un arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi sera officiellement ouvert aux populations le 31 décembre 2025. L’annonce a été faite par la ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Assouman lors d’une émission de reddition de compte du PAG 2021-2026.

Selon Shadiya Assouman, l’ouverture du marché de gros à cette date est une certitude. « Les entreprises ont fini, nous sommes déjà en train de faire le recensement au niveau de Dantokpa, nous avons pratiquement fini le travail sur la répartition des usagers. Mais une chose est certaine, au 31 décembre 2025, le marché de gros d’Akassato sera opérationnel, exploité et installé », a-t-elle assuré.

A l’en croire, au 31 décembre 2024, il n’y aura plus de marchand à Dantokpa. « Le quartier peut continuer de s’appeler Dantokpa, mais ça ne sera plus le marché de Dantokpa », a-t-elle précisé.

Plus de 30 000 marchands seront relogés dans le nouveau marché de gros qui s’étend sur une superficie de 168 ha 18a 6. Sa construction relève de la volonté du gouvernement à offrir un meilleur cadre aux usagers et aux marchands.

