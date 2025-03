La Formule 1 est considérée comme l’apogée du sport automobile, c’est qui explique l’attention élevée des fans et des amateurs de paris envers ce championnat.

Les cotes sur les paris à long terme étant au plus haut avant la première étape, il s'agit par conséquent du meilleur moment pour faire son choix.

Équipes et pilotes

La grande nouvelle de l’intersaison dans le monde de la Formule 1 a été le transfert inattendu de Lewis Hamilton de Mercedes à Ferrari. Encouragé par le changement d’équipe et les nouvelles perspectives, Lewis est impatient de décrocher son huitième titre dans le bolide rouge vif du légendaire sérail italien. Son partenaire est l’ambitieux Charles Leclerc (n°3 la saison dernière), engagé au sein de la Scuderia Ferrari depuis déjà 6 ans.

Mais chez Red Bull, on a pris soin à l’avance de conserver son meilleur pilote. Et, apparemment, Max Verstappen est entièrement satisfait des clauses du contrat, valide jusqu’en 2028. Red Bull a titularisé le jeune Liam Lawson aux côtés du quadruple champion du monde, en remplacement du décevant Sergio Pérez - après une excellente 2ᵉ place en 2023, le Mexicain n’a pris que la 8ᵉ place lors de la dernière saison.

McLaren, vainqueur de la Coupe des constructeurs en 2024, a opté pour la stabilité et a conservé son duo gagnant composé de Lando Norris et Oscar Piastri.

Les grands perdants du processus de transfert de Mercedes ont dû miser sur la saison 2026, en conservant l’expérimenté George Russell (n°6 l’an dernier) et en invitant le nouveau venu prometteur Andrea Kimi Antonelli.

Avec un tel effectif, il ne faut pas compter sur des résultats sérieux, et les principaux titres en 2025 devraient donc être disputés entre les représentants des trois grands : Red Bull, Ferrari et McLaren. Pour se départager, ils disposeront de 24 étapes, dont la première (Grand Prix d’Australie) débutera le 16 mars et la dernière (Grand Prix d’Abou Dabi) se tiendra le 7 décembre.

Règles et règlements

La saison en cours sera la dernière pour le règlement technique, entré en vigueur en 2022. Dans un an, les voitures de F1 auront changé : elles seront plus courtes de 20 cm, plus étroites de 10 cm et plus légères de 30 kg. Elles seront également chaussées de pneus plus fins.

De nouvelles unités de puissance hybrides fonctionneront avec des biocarburants, recevront une partie électrique plus puissante et un système redessiné de boost de puissance pour améliorer les opportunités de dépassement, appelé le « Manual Override Mode », se fera jour suite à la disparition du DRS. La saison 2026 verra la 11ᵉ équipe Cadillac Andretti dans le peloton, tandis que Sauber deviendra l’équipe usine d’Audi.

Ainsi, la saison 2025 sera la dernière occasion de montrer les meilleurs résultats pour les pilotes qui ont parfaitement appris le caractère de leurs voitures au cours des trois dernières années. Cela concerne tout d’abord Max Verstappen de Red Bull - le vainqueur des quatre dernières saisons de F1.

Parmi les innovations de cette année, citons le kit facultatif de refroidissement des pilotes dans des conditions de chaleur extrême. Les changements notables dans les règles n'ont pas non plus eu lieu - il convient de noter uniquement la décision de la FIA de supprimer le point supplémentaire du tour le plus rapide. Nous aimerions ajouter que ces deux innovations n'apportent pas de changements fondamentaux et qu'il est peu probable qu'elles aient un impact majeur sur les résultats de la saison.

