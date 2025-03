Voici les 5 Centres où le dépôt des états financiers se fera en ligne

A partir du 1er avril 2025, les contribuables relevant des Centres des impôts des petites entreprises (CIPE) de Cotonou, Porto-Novo, Parakou, et Abomey-Calavi, pourront faire le dépôt de leurs états financiers sur la plateforme « e-services.impots.bj ». Le directeur général des impôts (DGI) informe le public à travers un communiqué publié le 20 mars 2025.

Cette initiative selon le directeur général des impôts, marque une étape importante dans la modernisation et l’amélioration des services rendus aux micros et petites entreprises. « Dans le but d’accompagner et d’assister les contribuables partenaires dans leur démarche sur la plateforme « e-services », l’administration fiscale met à disposition plusieurs ressources en ligne telles que les guides d’emplois et des tutoriels », renseigne le communiqué du DGI. Il informe par ailleurs qu’une équipe d’assistance est également disponible dans les Centres des impôts concernés pour répondre aux questions et apporter une aide personnalisée.

Les intéressés sont priés d’appeler le numéro vert de la Direction générale des impôts sur le 133 pour tous renseignements.

25 mars 2025