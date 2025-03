Le Programme BEN/OO5 lancé pour l’inclusion financière au Bénin

Le Programme BEN/005, intitulé "Finance Inclusive et Innovante", a été officiellement lancé ce 20 mars 2025 à Cotonou. Ce programme vise à renforcer l’inclusion financière et à promouvoir l’éducation financière des populations béninoises, en particulier celles des zones vulnérables.

La cérémonie a réuni de nombreux acteurs du secteur financier, des ONG, des représentants de l’association des consommateurs des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), ainsi que des partenaires techniques et financiers, notamment l’Ambassade du Luxembourg.

Monsieur Brice Dansou, Directeur national du programme, a souligné l’importance de l’inclusion financière pour le développement du pays. Il a également mis en avant les résultats positifs obtenus lors de la phase pilote, à travers des témoignages de bénéficiaires ayant vu leurs activités économiques se développer grâce à la sensibilisation financière.

Joseph Senninger, Chargé des Affaires à l’Ambassade du Luxembourg, a exprimé le soutien indéfectible de son pays au succès du programme. Il a également salué la coopération entre le Luxembourg et le Bénin, dans la lutte contre la pauvreté et pour l’amélioration des conditions de vie des populations.

Dans son discours, Madame Véronique Tognifodé, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, a rappelé que le programme BEN/005 s’inscrit dans la Stratégie Nationale de l’Inclusion Financière (SNIF), lancée en 2023. Elle a expliqué que ce programme vise à réduire la pauvreté et à offrir des services financiers adaptés à environ 450 000 personnes.

Le programme est soutenu par un financement de 10 millions d’euros sur 37 mois. Il bénéficie de l’accompagnement technique de la GIZ et de l’ADA, et sera mis en œuvre par plusieurs institutions, dont le Ministère des Affaires Sociales, la Direction Générale de la Microfinance, et le Fonds National de la Microfinance.

En transformant les Centres de Promotion Sociale en Guichets Uniques de Protection Sociale (GUPS), le gouvernement espère mieux répondre aux besoins des jeunes et des femmes. Cette initiative renforcera la place du Bénin comme leader de l’inclusion financière dans l’espace UEMOA.

