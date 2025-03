Plus de 100 milliards FCFA mobilisés

L’Offre Publique de Vente des actions de la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC), lancée par l’État du Bénin, s’est achevée avec succès le 28 février 2025, mobilisant plus de 100 milliards de FCFA. Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs locaux, régionaux et internationaux, renforçant ainsi les réformes économiques du pays et son engagement à dynamiser le marché financier régional.

L’Offre Publique de Vente d’une partie des actions de la Banque Internationale pour l’industrie et le Commerce (BIIC), lancée par l’Etat du Bénin et arrangée par EDC Investment Corporation (EIC), SGI Chef de File, s’est officiellement clôturée avec succès le vendredi 28 février 2025.

Ouverte le 13 janvier 2025, cette Offre Publique de Vente a rencontré un accueil très favorable auprès des investisseurs locaux, régionaux et internationaux. L’Etat du Bénin a ainsi offert à tous, l’opportunité de devenir actionnaire de la BIIC et de bénéficier des retombées positives de cette banque, acteur majeur du secteur bancaire au Bénin.

Ce sont plus de trente trois pour cent (33%) qui ont été souscrits auprès des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation de la zone soit un montant de plus de FCFA 100 milliards mobilisés pour l’Etat en ce début d’année 2025.

Ce nouveau succès sur le marché financier régional témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs dans les réformes entreprises par l’Etat du Bénin depuis 2016.

De plus, cette deuxième Offre Publique de l’État du Bénin en moins d’une année réaffirme son engagement à dynamiser le Marché Financier Régional, à promouvoir l’actionnariat populaire et impliquer davantage le secteur privé dans l’actionnariat de sociétés étatiques.

Dans les prochaines semaines, les actions de la BIIC seront inscrites au Dépositaire Central Banque de Règlement (DC/BR) et cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), garantissant ainsi la transparence pour les investisseurs.

Le Gouvernement du Bénin, la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce « BIIC », la SGI chef de File et les SGI co-chefs ainsi que l’ensemble des SGI de l’UEMOA adressent leurs sincères remerciements aux investisseurs pour leur forte participation à cette opération du Bénin.

