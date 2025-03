Le Groupe Ecobank lance une version améliorée du programme Ellever

Afin de combler le déficit de financement des femmes entrepreneures en Afrique, Ecobank, premier groupe de services financiers panafricain, annonce d’importantes améliorations à sa solution de financement, maintes fois primée « Ellever par Ecobank » en faveur des femmes.

Ces évolutions renforcent l’engagement de Ecobank en faveur des entreprises appartenant à des femmes, dirigées par des femmes et axées sur les femmes, tout en renforçant sa compétitivité sur le marché.

La Banque mondiale estime que la suppression des inégalités de genre en Afrique pourrait ajouter 2 500 milliards de dollars au PIB du continent d’ici 2025, soulignant l’urgence d’investir dans les femmes – non seulement pour la justice sociale, mais aussi pour un avenir plus prospère et plus équitable pour toutes les Africaines et tous les Africains.

En réponse, le programme amélioré « Ellever » de Ecobank devient plus ambitieux et plus inclusif, conçu pour répondre aux divers défis auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures. Le programme s’étend au-delà des clientes nouvelles et existantes de la Banque Commerciale pour inclure également les clientes de la Banque des Particuliers et de la Banque des Grandes Entreprises, ainsi que les dirigeantes d’entreprise, les clientes de la Banque des Grandes Entreprises pouvant jouer le rôle de mentors.

Grâce à cette expansion, les entrepreneures individuelles - celles des secteurs formel et informel - peuvent désormais bénéficier pleinement des solutions financières et non financières améliorées de la banque.

Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a déclaré : « Nous reconnaissons et saluons le rôle crucial que jouent les femmes entrepreneures dans l’impact socio-économique de l’Afrique et nous nous engageons à les soutenir à chaque étape de leur parcours entrepreneurial. Depuis le lancement du programme Ellever, nous avons réalisé des progrès significatifs, en octroyant plus de 200 millions de dollars sous forme de prêts, en offrant des possibilités de mise en réseau des entreprises et en proposant des formations au leadership et de renforcement des capacités aux dirigeantes d’entreprise ».

« Aujourd’hui, Ellever marque le début d’une nouvelle ère pour le financement en faveur des femmes. Plus vaste, plus performant et plus inclusif, ce programme apporte une valeur ajoutée exceptionnelle aux entrepreneures et aux dirigeantes d’entreprise. L’optimisation de nos produits et solutions pour les femmes entrepreneures afin de positionner Ecobank comme leur banque de référence s’inscrit dans notre volonté d’accélérer la réalisation des objectifs de notre stratégie de Croissance, Transformation et Rendements. Elle est également en accord avec l’objectif du Groupe de promouvoir l’égalité des genres et de contribuer au développement durable », a-t-il ajouté.

Les avantages d’Ellever sont désormais les suivants :

• Un meilleur accès aux financements, notamment avec des prêts non garantis d’un montant maximum de 50 000 USD

• Des taux d’intérêt compétitifs et des conditions de garantie avantageuses

• L’intégration de clientes ayant un historique de deux ans au lieu des trois ans habituellement requis dans le secteur bancaire

• Un accompagnement pour trouver de nouveaux clients et accéder à de nouveaux marchés à travers l’Afrique grâce à notre plateforme innovante de mise en relation en ligne ‘MonEspaceCommerce’

• Des formations, des webinaires de partage de connaissances et d’autres initiatives pour améliorer les compétences en gestion d’entreprise et en leadership

• Des services personnalisés de gestion de patrimoine

• Un guichet unique pour les assurances

• Un programme de fidélité offrant des réductions exclusives dans certains magasins et centres de loisirs

Pour coïncider avec les célébrations de la Journée internationale des droits des femmes, notre programme amélioré Ellever sera lancé dans neuf filiales - Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Kenya, Sénégal, Togo et Zimbabwe - d’ici la fin du mois de mars 2025. Il sera ensuite déployé progressivement dans toutes nos autres filiales d’Afrique subsaharienne au cours de l’année.

À propos du Groupe Ecobank (également ‘Ecobank Transnational Incorporated’ ou ‘ETI’)



Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d’une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients et propose une gamme complète de produits, services et solutions de la Banque des Particuliers, de la Banque Commerciale et de la Banque des Grandes Entreprises et d’Investissement à travers de multiples canaux, y compris numériques. Pour plus d’informations, veuillez consulter ecobank.com

