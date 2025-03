La BOA s’éloigne de ses clients de Covè, Abomey et Hillacondji

Bank of Africa (BOA) Bénin annonce la fermeture définitive de ses agences à Covè, Abomey et Hillacondji à partir du 31 mars 2025. Les clients de ces agences seront désormais pris en charge par les agences de Bohicon et de Comé.

Des déplacements supplémentaires pour les clients de la BOA Bénin résident à Covè, Abomey et Hillacondji à cause de la fermeture des agences de ces localités à compter du 31 mars 2025.

Les clients de Covè seront obligés de se rabattre sur l’agence de Bohicon, distante de 30 km pour leurs opérations.

Les clients d’Abomey seront également orientés vers l’agence de Bohicon éloignée de 133 km.

Les clients de Hillacondji sont orientés vers l’agence de Comé, distante de 36 km.

Ces déplacements impliquent des coûts supplémentaires pour la clientèle de la Banque. Si la BOA exprime ses excuses pour les désagréments que cette situation pourrait engendrer, le sort des employés des agences en instance de fermeture n’est pas encore connu.

Dans un avis, la BOA invite sa clientèle à contacter les chargés de clientèle pour toute information complémentaire.

M. M.

1er mars 2025 par ,