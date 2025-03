Mathématiquement prouvé : la plateforme 1xBet offre les cotes les plus élevées !

Les cotes sont la probabilité du résultat d’un événement sportif en tenant compte du bénéfice du bookmaker. 1xBet propose les commissions les plus basses, et grâce à cela, les joueurs obtiennent des gains maximum. La large gamme de paris sportifs de l’un des plus grands bookmakers du monde offre un large choix de marchés différents avec des cotes élevées sur les principaux événements.

L’influence des probabilités sur les gains

Avant de faire une prédiction, vous devez absolument regarder les probabilités du résultat qui vous intéresse. Pour mieux comprendre ce sujet, regardons comment fonctionnent les cotes en utilisant l’exemple du match Real - Atlético sur la plateforme de paris 1xBet :

• V1 - 1.835

• X - 3.76

• V2 - 4.1

Supposons qu’un joueur soit convaincu que Los Blancos gagneront et souhaite parier 100 $ sur l’équipe de Carlo Ancelotti. Dans ce cas, si la prédiction du joueur est exacte, ses gains seront de 183.5 $. Le montant du paiement est formé comme suit :

• 100 $ - remise du montant du pari

• 83.5 $ - bénéfice net du joueur.

Pour obtenir un maximum de gains, vous devez non seulement être capable de faire des prédictions précises, mais également jouer avec des bookmakers à faible marge. Ce sont eux qui offrent les cotes les plus élevées, rendant les paris sportifs avantageux pour les joueurs.

Comment déterminer si un bookmaker a des cotes élevées ou faibles

Les probabilités pour tous les résultats sont liées. Plus la probabilité que la prévision se réalise est élevée, plus la cote est basse. En utilisant une formule mathématique simple, vous pouvez déterminer la commission du bookmaker. Faisons des calculs en utilisant l’exemple des cotes du match Real - Atlético sur la plateforme 1xBet :

• Nous calculons les probabilités à l’aide de coefficients. Pour ce faire, il faut diviser par un les cotes de chaque résultat : 1/1.835 ; 1/3.76 ; 1/4.1.

• Nous additionnons les probabilités obtenues : 0.5449+0.2660+0.2439 = 1.0548.

• Nous calculons la marge du bookmaker et la convertissons en pourcentages. La commission est la différence entre la somme des probabilités et un : (1.0548-1) * 100 = 5.48 %.

Dans le match Real - Atlético, la commission 1xBet est de 5.48 %, ce qui est inférieur à la moyenne du marché qui est de 6 à 8 %. Il convient de noter que nous avons pris en compte le top match, et pour les événements moins populaires, la commission sera encore plus basse. Il est avantageux pour les joueurs de placer des paris sur la plateforme 1xBet avec une faible marge - car cela leur permet de toucher des gains maximum.

1xBet a également la marge la plus basse sur les paris combinés. Si un joueur fait une prédiction sur plusieurs événements au sein d’un accumulateur, en cas de succès, les cotes de chaque résultat sont multipliées entre elles. Les joueurs peuvent faire des paris combinés sur la plateforme 1xBet avec une marge minimale et recevoir des prix maximum pour des paris précis.

Économisez de l’argent sur les commissions des bookmakers en pariant avec les cotes les plus élevées sur la plateforme 1xBet. Grâce à une large panoplie d’événements d’avant-match, vous pouvez choisir le match le plus rentable et obtenir le paiement maximum. Jouez avec 1xBet et bénéficiez d’une longueur d’avance sur les autres joueurs !

27 mars 2025 par