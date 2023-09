Environ 40 étudiants béninois admis à poursuivre leurs études en Belgique

Plusieurs étudiants béninois vont se rendre dans les jours à venir en Belgique pour poursuivre leurs études. Quelques jours avant ce voyage académique, l’ambassadrice de la Belgique près le Bénin, Sandrine Platteau a organisé une réception en leur intention dans la soirée du mardi 29 août 2023 à sa résidence à Cotonou.

Le Royaume de la Belgique à travers le programme ARES accorde chaque année la possibilité à plusieurs étudiants béninois d’aller poursuivre leurs études en Belgique. Cette année 2023, environ 40 étudiants ont été sélectionnés, et pourront se rendre très bientôt en Belgique. Afin de les préparer à ce voyage académique, l’ambassadrice de la Belgique près le Bénin a organisé une réception en leur intention à sa résidence à Cotonou dans la soirée du mardi 29 août 2023.

« Ces bourses ARES sont la preuve de votre capacité à vous engager dans vos études et à vous distinguer […]. Plus qu’un soutien financier, elles sont une marque de reconnaissance de votre parcours, de vos efforts, et de vos talents », a souligné Sandrine Platteau dans le discours prononcé à cette occasion. A l’en croire, ces bourses bien qu’étant des marques de reconnaissance de leur travail, et un encouragement à approfondir les études, constituent des outils de développement économique et social, non seulement pour eux, mais aussi pour leur pays. Présente au Bénin depuis février 2023, la diplomate belge informe avoir déjà apprécié le nombre important de cadres, de médecins et de chercheurs ayant réalisé un parcours académique en Belgique. « Ceux-ci reviennent au pays avec de nouvelles compétences dont les bénéfices dépassent leur simple personne », s’est-elle réjouie avant d’inviter les nouveaux boursiers à partager la culture béninoise avec leurs camarades belges, d’informer sur les "agodjié" et de leur faire déguster quelques spécialités de la gastronomie béninoise. L’ambassadrice a par ailleurs émis le vœu que les échanges à l’occasion de ces bourses permettent à chacun de mieux se connaître et de mieux se comprendre afin de faciliter le dialogue entre les peuples.

Les jeunes boursiers ont eu droit au cours de la réception à une séance de quiz animée par Martin Deroover, chef de la Coopération – chef de mission adjoint à l’ambassade de Belgique près le Bénin et le Togo. Les anciens boursiers récemment rentrés au pays étaient également conviés à cette réception au cours de laquelle ils ont partagé leurs expériences avec les nouveaux.

