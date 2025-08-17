9 rescapés et 45 morts à (Thio) Glazoué

Un bus de transport en commun a chuté au petit matin de ce dimanche 17 août 2025, d’un pont traversant le fleuve Ouémé. Le drame s’est produit sur l’axe Savè- Glazoué, dans le département des Collines. Neuf rescapés ont été secourus. Les passagers disparus sont au nombre de 45 dont 1 corps repêché ce dimanche matin.

Grave accident de circulation dans la nuit du 16 au 17 août 2025, sur la RNIE 2, au pont de franchissement du fleuve Ouémé, dans la traversée de Thio, commune de Glazoué. Un bus de transport en commun, qui perdu le contrôle, a fini sa course dans le cours d’eau, aprés avoir défoncé les garde-corps d’un pont. Le bus de la compagnie STM, immatriculé au Mali (CC 0085 MD ), transportait 54 passagers, selon le ministère de l’intérieur. Après l’accident, 9 passagers ont pu s’échapper. Ils ont été évacués à l’hôpital de zone de Savè par la police et les secours. Un premier corps a été repêché et déposé à la morgue.

Pompiers, police, et volontaires sont mobilisés sur les lieux de l’accident. Les recherches se pour retrouver les disparus et retirer le reste des corps de l’épave du bus sumergé. Le nombre de portés disparus est estimé à une quarantaine de différentes nationalités.

Selon les informations, le bus a quitté Lomé (Togo) en direction de Malanville, ville située à 800 km de Cotonou, au nord à la frontière Bénin-Niger.

Les causes de l’accident ne sont pas encore déterminées, mais elles pourraient être dues à la somnolence du conducteur, à l’excès de vitesse ou à une défaillance technique.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche, les autorités béninoises assurent que "toutes les dispositions sont prises pour secourir les victimes et pour récupérer l’épave du véhicule."

Des engins lourds sont déjà déployés sur les lieux du drame en vue de sortir l’épave du véhicule et le reste des corps hors de l’eau.

Le Gouvernement exprime sa solidarité envers les passagers en vie ainsi que sa compassion aux familles des victimes. Il en appelle à la responsabilité des compagnies de transports et surtout des conducteurs et les invite à l’observance scrupuleuse des règles de conduite, à la prudence et à la tolérance sur la route.

F. A. A.

17 août 2025