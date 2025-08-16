samedi, 16 août 2025 -

408 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Usurpation de titre

La Police interpelle un faux magistrat à Parakou




Longtemps recherché suite à des plaintes successives d’honnêtes citoyens, un homme qui se fait passer pour juge au tribunal de Parakou a été interpellé par la Police.

Un faux magistrat dans les mailles de la Police à Parakou. Habitué à se faire passer pour juge du tribunal aux fins d’escroquer les paisibles populations et les intimider dans des litiges domaniaux, il a été interpellé dans une ruelle proche de son domicile, au quartier Okédama, après des mois de fuite.
Après son interpellation, renseigne la Police, plusieurs autres plaignants se sont spontanément réunis au commissariat pour faire état des faits d’ « usurpation de titre », « escroquerie portant sur une somme d’argent », ainsi que de « menaces verbales » proférées à leur égard.
Sur la base de ces nouvelles plaintes enregistrées au commissariat, le mis en cause selon la Police pourrait être poursuivi pour « stellionat » et « faux et usage de faux ».

L’enquête se poursuit pour « évaluer l’ampleur des dommages » causés et identifier l’ensemble des victimes. « Toute personne ayant été victime de ce type d’escroquerie est priée de se manifester afin de faciliter les investigations », a lancé la Police.

L’interpellation de ce faux magistrat a été rendue possible grâce à « l’action concertée » des commissariats de l’arrondissement de Sanson et du 1er arrondissement de la ville de Parakou.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

16 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un présumé voleur accuse les ‘’mauvais esprits’’


12 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Arrêté après s’être introduit de nuit dans un immeuble, un jeune homme (…)
Lire la suite

La route Djougou-N’Dali bloquée les eaux en furie


10 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Difficile d’emprunter l’axe Djougou-N’Dali depuis ce samedi 9 août (…)
Lire la suite

Trois individus arrêtés pour vol de matériels de la SONEB et de la SBEE


9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat de Godomey, sur la base de renseignements, (…)
Lire la suite

Un mort dans un accident à Ouidah


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce vendredi 8 août 2025, la collision entre un camion et un taxi-moto a (…)
Lire la suite

La villa d’une Béninoise cambriolée à Dakar, 5 agents de sécurité tués


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La résidence « Les Diamantines », propriété de l’architecte béninoise (…)
Lire la suite

Un taxi-moto se donne la mort par pendaison


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mercredi 6 août 2025 au quartier Ganou à Parakou, le corps sans vie (…)
Lire la suite

03 morts et 01 blessé grave à Parakou


31 juillet 2025 par Marc Mensah
Un accident de la route a fait trois morts et un blessé grave dans la (…)
Lire la suite

Un gardien tue une jeune fille sur un chantier et l’enterre sur place


29 juillet 2025 par Marc Mensah
Horreur dans le 12e arrondissement de Cotonou ! Une jeune femme de 25 (…)
Lire la suite

Le chef de terre du royaume de Kouandé n’est plus


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sa Majesté Kouandé Sounon, chef de terre du royaume de Kouandé a (…)
Lire la suite

Une dispute conjugale vire au drame à Djougou


25 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au petit matin de ce vendredi 25 juillet 2025, un homme a tué sa femme (…)
Lire la suite

Le journaliste Philippe Hado inhumé à Ouidah


24 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Philippe Hado, journaliste émérite repose depuis ce jeudi 24 juillet (…)
Lire la suite

Un ‘’pasteur’’ arrêté pour opposition à la vaccination


23 juillet 2025 par Marc Mensah
Un groupe de fidèles s’oppose, au nom de sa foi religieuse, à la (…)
Lire la suite

Muhammadu Buhari inhumé mardi à Daura


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président nigérian, Muhammadu Buhari repose depuis ce mardi 15 (…)
Lire la suite

Deux présumés assassins tués après le meurtre d’une femme


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux jeunes hommes ont été victimes de vindicte populaire à Ottola, une (…)
Lire la suite

Un jeune homme retrouvé mort pendu à Matéri


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mardi 15 juillet 2025, le corps sans vie d’un jeune homme a été (…)
Lire la suite

1,2 tonne de stupéfiants arraisonnés à Sèmêrê


13 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un véhicule transportant des produits psychotropes a été intercepté (…)
Lire la suite

Un garçon chute et meurt dans un puits


11 juillet 2025 par Marc Mensah
Un garçon d’environ 2 ans est mort dans un puits où il avait (…)
Lire la suite

Un homme empoisonne sa compagne à l’acide et la dépouille de ses biens


11 juillet 2025 par Marc Mensah
Recherché depuis plus d’un an pour vol et administration de substances (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires