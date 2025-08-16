La Police interpelle un faux magistrat à Parakou

Longtemps recherché suite à des plaintes successives d’honnêtes citoyens, un homme qui se fait passer pour juge au tribunal de Parakou a été interpellé par la Police.

Un faux magistrat dans les mailles de la Police à Parakou. Habitué à se faire passer pour juge du tribunal aux fins d’escroquer les paisibles populations et les intimider dans des litiges domaniaux, il a été interpellé dans une ruelle proche de son domicile, au quartier Okédama, après des mois de fuite.

Après son interpellation, renseigne la Police, plusieurs autres plaignants se sont spontanément réunis au commissariat pour faire état des faits d’ « usurpation de titre », « escroquerie portant sur une somme d’argent », ainsi que de « menaces verbales » proférées à leur égard.

Sur la base de ces nouvelles plaintes enregistrées au commissariat, le mis en cause selon la Police pourrait être poursuivi pour « stellionat » et « faux et usage de faux ».

L’enquête se poursuit pour « évaluer l’ampleur des dommages » causés et identifier l’ensemble des victimes. « Toute personne ayant été victime de ce type d’escroquerie est priée de se manifester afin de faciliter les investigations », a lancé la Police.

L’interpellation de ce faux magistrat a été rendue possible grâce à « l’action concertée » des commissariats de l’arrondissement de Sanson et du 1er arrondissement de la ville de Parakou.

