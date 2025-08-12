Un présumé voleur accuse les ‘’mauvais esprits’’

Arrêté après s’être introduit de nuit dans un immeuble, un jeune homme a comparu ce mardi 12 août 2025, devant le tribunal de première instance de Cotonou.

Un jeune homme a été découvert vers 3 h du matin dans une maison à étage. Appréhendé par le propriétaire, il est poursuivi pour « tentative de vol ».

Interrogé par le juge sur sa présence sur les lieux, l’individu a assuré qu’il n’avait aucune mauvaise intention. Le suspect dit être « tourmenté par les mauvais esprits ».

Cette réponse du présumé voleur, mardi 12 août 2025, a déclenché des éclats de rire dans la salle d’audience du tribunal de première instance de Cotonou.

L’audience a été renvoyée au 07 octobre 2025 pour la suite du dossier et les réquisitions du Ministère public.

