Des morts et des blessés après un accident à Dassa

La ville de Dassa, dans le département des Collines a encore enregistré un grave accident de circulation dans l’après-midi de ce samedi 26 juillet 2025. Plusieurs morts et des blessés graves ont été enregistrés.

Nouveau drame à Dassa après celui de 2023 dont les souvenirs restent encore vivaces dans les esprits. Ce samedi 26 juillet 2025 à la hauteur de la localité de Mondjigangan, deux véhicules sont entrés en collision.

Sous le choc, 5 personnes selon les témoins, ont perdu la vie, et conduites à la morgue de Savè. Environ 5 blessés graves ont été également enregistrés et conduits d’urgence à l’hôpital.

L’excès de vitesse et la mauvaise réalisation des travaux au niveau du virage de Mondjigangan, considéré comme " un virage dangereux", seraient la cause de cet accident mortel.

F. A. A.

