Atlantique

Un individu arrêté pour vol à main armée à Toffo




Les éléments du commissariat de Police de Houègbo, dans la commune de Toffo, ont interpellé un présumé voleur dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 août 2025. Le mis en cause appartiendrait à un réseau de braquage et de vol à main armée.

Un présumé voleur de moto arrêté à Houègbo. Selon la Police, tout a commencé dans la soirée du mardi 19 août 2025, peu après 20h, quand un conducteur de taxi moto l’a alertée après un braquage dont il a été victime à Colli Dogoudo. Aussitôt informés, les hommes en uniforme ont procédé à la mise en place d’un « dispositif de bouclage » sur les principaux axes susceptibles d’être empruntés par les délinquants. « À 03h12, quatre individus, se déplaçant sur deux motocyclettes, ont tenté de forcer le passage à l’un des points de contrôle. Grâce à la vigilance des agents, l’un des suspects a été immobilisé, tandis que les trois autres ont pris la poudre d’escampette abandonnant leurs engins », détaille la Police dans une publication sur ses canaux digitaux.
Conduit au commissariat, le mis en cause, un bouvier domicilié à Bohicon, a reconnu les faits et identifié ses trois complices. Une fouille à corps a permis de retrouver une machette en sa possession, confirmant la dangerosité du groupe.
L’enquête ouverte se poursuit aux fins d’appréhender les trois autres individus impliqués dans ce braquage.

F. A. A.

20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




