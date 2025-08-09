Un mort et un blessé grave à Agla

A Agla, un quartier situé dans le 13e arrondissement de Cotonou, un accident de circulation a coûté la vie à un individu dans la matinée de ce samedi 9 août 2025. Un blessé grave a été enregistrés suite à cet accident survenu au quartier Akplomey, non loin de l’église des Assemblées de Dieu.

Accident mortel ce samedi 9 août 2025 à Agla Akplomey, un quartier de Cotonou. Le bilan fait un mort et un blessé grave.

Selon les témoins, le drame est survenu quand le chauffeur d’un véhicule 4x4 PRADO qui roulait à vive allure a perdu le contrôle du volant. Mais avant de finir sa course contre la clôture d’une maison, il a percuté plusieurs usagers sur son passage.

L’une des victimes est morte sur place. Une autre, a eu une fracture à la jambe.

D’importants dégâts ont été également enregistrés. La voiture et deux motocyclettes ont été endommagées, ainsi que deux poteaux dont un poteau électrique.

Selon les témoins, le conducteur du véhicule, un jeune homme âgé de la trentaine, a pris la fuite après l’accident.

La police s’est dépêchée sur les lieux pour le constat.

