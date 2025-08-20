mercredi, 20 août 2025 -

Lutte contre l’insécurité

Deux amis interpellés pour vols croisés




La Police républicaine a interpellé ce mardi 19 août 2025, deux amis pour vols croisés.

Deux amis sont placés en garde à vue pour vols réciproques. Les faits se sont produits entre la soirée de lundi 18 et mardi 19 août 2025, à Kpomassè et Tovè, dans la commune de Ouidah.
Le premier selon la Police, a profité d’un moment de sommeil de son ami pour disparaître avec le téléphone portable que ce dernier lui a emprunté pour effectuer un appel. La victime à son réveil constate le vol puis décide de se venger. Il se rend alors chez le présumé voleur. Sur les lieux, il interroge des adolescents au portail qui lui indiquent que son ami était en train de dormir. Refusant de le réveiller, il profite d’un moment d’inattention des jeunes puis s’empare de sa motocyclette.
Interpellés par les forces de l’ordre, les deux individus apprend-la Police, ont été confrontés à leurs actes. Le premier a reconnu avoir volé le téléphone portable de son ami, tandis que le deuxième a nié catégoriquement avoir emporté la motocyclette, malgré les témoignages concordants de plusieurs personnes l’ayant vu partir avec l’engin.
Ils sont placés en garde à vue pour des enquêtes approfondies.

F. A. A.

