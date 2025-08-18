lundi, 18 août 2025 -

Faits divers à Bohicon

Un puisatier tué par la chute d’un seau de sable




Un puisatier est décédé, vendredi 15 août 2025, à Bohicon, après avoir été mortellement heurté par un seau de sable tombé dans un puits en cours de creusement.

Un seau en plastique rempli de sable s’est décroché du treuil et a frappé violemment à la nuque un puisatier lors du creusement d’un puits.

Deux ouvriers travaillaient à la main sur le puits lors de l’accident survenu le 15 août, vers 15 heures, au quartier Avogbanna-Gbéto.

Après l’appel à l’aide du second ouvrier, une équipe du commissariat d’Avogbanna, des sapeurs-pompiers et un agent de santé sont arrivés sur les lieux.

Mais le puisatier a déjà rendu l’âme. Sa « mort est due au choc reçu », a indiqué le personnel médical sur place.
M. M.

18 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




