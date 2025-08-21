jeudi, 21 août 2025 -

Lutte contre l’insécurité à Ouèssè

Trois individus arrêtés pour vol de moto




Les éléments de la Police républicaine ont interpellé, mardi 19 août 2025, trois présumés voleurs de motocyclette à Botti, un village de l’arrondissement de Laminou, commune de Ouèssè, dans le département des Collines.

Trois présumés voleurs arrêtés après le vol d’une motocyclette. Les mis en cause selon la Police, ont dérobé l’engin dans la nuit du 18 au 19 août 2025, vers 02 heures du matin, dans un domicile à Djègbé.
Les populations ayant constaté la présence de deux suspects dans à village de Botti, ont alerté la Police. Les hommes en uniforme se déploient aussitôt sur les lieux et procèdent à l’interpellation des deux individus en possession d’une moto sans immatriculation de marque BAJAJ de couleur noire.
Soumis à l’interrogatoire, ils n’ont pas nié les faits. Dans leurs déclarations, ils ont révélé la participation d’un troisième complice que la Police a « rapidement » arrêté. Ce dernier n’a pas nié sa participation à ce vol.
Les trois présumés voleurs sont placés en garde à vue en attendant la suite de la procédure judiciaire.
Une enquête approfondie est ouverte pour déterminer les circonstances exactes du vol, et retrouver le propriétaire légitime de la moto. La Police à travers une publication lance un appel à l’effet de l’identifier.

F. A. A.

21 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




