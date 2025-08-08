Un mort dans un accident à Ouidah

Ce vendredi 8 août 2025, la collision entre un camion et un taxi-moto a coûté la vie à une femme à Denou, arrondissement de Pahou, dans la commune de Ouidah.

Drame à Pahou. Dans cet arrondissement de la commune de Ouidah, une femme a trouvé la mort dans un accident de circulation à Denou, dans l’après-midi de ce vendredi 8 août 2025.

Le drame selon nos sources, s’est produit suite à un choc violent entre un taxi-moto et un camion. La femme, remorquée par le taxi-moto, est morte sur le champ. Le chauffeur du camion est gardé au commissariat de police de la localité. Le conducteur de taxi-moto quant à lui, est rattrapé après une tentative de fuite.

8 août 2025 par ,