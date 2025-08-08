vendredi, 8 août 2025 -

1120 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Chelsea domine le Paris Saint-Germain (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA : Chelsea a été sacré champion du monde des clubs en dominant le PSG, (…)     Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de tennis : Jean-Claude Talon réélu pour un nouveau mamndat de 4 ans. La (…)     Examen national : Les taux de réussite par département au BAC 2025 :     Baccalauréat 2025 au Bénin : Un taux de réussite record de 73,02 % : Ce mercredi 9 juillet 2025, l’Office du Baccalauréat du Bénin a dévoilé (…)     Département de l’Atacora :Un élève mineur arrêté après le cambriolage d’un collège :    

Département de l’Atlantique

Un mort dans un accident à Ouidah




Ce vendredi 8 août 2025, la collision entre un camion et un taxi-moto a coûté la vie à une femme à Denou, arrondissement de Pahou, dans la commune de Ouidah.

Drame à Pahou. Dans cet arrondissement de la commune de Ouidah, une femme a trouvé la mort dans un accident de circulation à Denou, dans l’après-midi de ce vendredi 8 août 2025.
Le drame selon nos sources, s’est produit suite à un choc violent entre un taxi-moto et un camion. La femme, remorquée par le taxi-moto, est morte sur le champ. Le chauffeur du camion est gardé au commissariat de police de la localité. Le conducteur de taxi-moto quant à lui, est rattrapé après une tentative de fuite.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




La villa d’une Béninoise cambriolée à Dakar, 5 agents de sécurité tués


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La résidence « Les Diamantines », propriété de l’architecte béninoise (…)
Lire la suite

Un taxi-moto se donne la mort par pendaison


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mercredi 6 août 2025 au quartier Ganou à Parakou, le corps sans vie (…)
Lire la suite

Les familles sommées de retirer les corps abandonnés


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Des corps abandonnés depuis plus d’un an reposent encore dans des (…)
Lire la suite

Un gardien tue une jeune fille sur un chantier et l’enterre sur place


29 juillet 2025 par Marc Mensah
Horreur dans le 12e arrondissement de Cotonou ! Une jeune femme de 25 (…)
Lire la suite

Le chef de terre du royaume de Kouandé n’est plus


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sa Majesté Kouandé Sounon, chef de terre du royaume de Kouandé a (…)
Lire la suite

Les émissaires du maire au contact des sinistrés


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sur instruction du maire de la commune de Bohicon, Sylvestre Adongnibo, (…)
Lire la suite

Le journaliste Philippe Hado inhumé à Ouidah


24 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Philippe Hado, journaliste émérite repose depuis ce jeudi 24 juillet (…)
Lire la suite

Un ‘’pasteur’’ arrêté pour opposition à la vaccination


23 juillet 2025 par Marc Mensah
Un groupe de fidèles s’oppose, au nom de sa foi religieuse, à la (…)
Lire la suite

Un agriculteur profane une tombe pour booster sa récolte


21 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Les éléments de la police républicaine ont procédé, du mercredi 16 au (…)
Lire la suite

Deux présumés assassins tués après le meurtre d’une femme


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux jeunes hommes ont été victimes de vindicte populaire à Ottola, une (…)
Lire la suite

Un jeune homme retrouvé mort pendu à Matéri


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mardi 15 juillet 2025, le corps sans vie d’un jeune homme a été (…)
Lire la suite

Décès de Guy HOUETO, ancien fonctionnaire à l’UNESCO


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Guy Laurent HOUETO, un ancien cadre de l’Organisation des Nations Unies (…)
Lire la suite

Un garçon chute et meurt dans un puits


11 juillet 2025 par Marc Mensah
Un garçon d’environ 2 ans est mort dans un puits où il avait (…)
Lire la suite

Un homme empoisonne sa compagne à l’acide et la dépouille de ses biens


11 juillet 2025 par Marc Mensah
Recherché depuis plus d’un an pour vol et administration de substances (…)
Lire la suite

Une fillette retrouvée morte à Bonou


11 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Ahouanzounmè, une localité de l’arrondissement de Damê-Wogon, dans la (…)
Lire la suite

Un homme devant le tribunal pour une dette de plus de 2 millions


8 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mardi 8 juillet 2025, un homme âgé de la quarantaine environ, a été (…)
Lire la suite

Une affaire de 18 millions F oppose une veuve et sa belle-famille


7 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Abomey-Calavi, une veuve a assigné sa belle-famille et l’ami de son (…)
Lire la suite

Un homme meurt en pourchassant un mouton


2 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Setto, une localité de la commune de Djidja, dans le département du (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires