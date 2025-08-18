lundi, 18 août 2025 -

Opération de secours après l’accident de bus à Glazoué

Il n’y a plus d’espoir de retrouver des survivants




Au lendemain du drame survenu sur le fleuve Ouémé dans la commune de Glazoué, les opérations de secours se poursuivent ce lundi. Mais il n’y a plus d’espoir de retrouver des survivants, selon les secouristes.

Le sauvetage a repris, ce lundi 18 août 2025, après l’accident du bus de transport en commun qui a sombré dans la nuit de samedi à dimanche dans les eaux boueuses du fleuve Ouémé, dans la commune de Glazoué.

Le Directeur général de l’Agence béninoise de la Protection civile (ABPC), Abdel Aziz Bio Djibril, a reconnu au micro de Bip Radio que les chances de retrouver des survivants sont minces, tout en réaffirmant la détermination des équipes mobilisées. « Le bus a été entièrement immergé, à près de 15 mètres de profondeur. Les chances de survie sont quasiment nulles », a-t-il indiqué, avant de nuancer : « Mais on n’est pas découragé. Il y a parfois des miracles ».

Une opération entravée par les conditions extrêmes

Depuis dimanche, un important dispositif de secours est déployé : Marine nationale, Police républicaine, plongeurs spécialisés, et même grues de 60 tonnes. Mais le courant fort, la boue épaisse et la visibilité quasi nulle sous l’eau compliquent gravement l’extraction du bus. « Chaque fois que les plongeurs entrent dans l’eau, ils ne voient pratiquement rien. C’est comme de la boue », explique Abdel Aziz Bio Djibril.

Après plusieurs tentatives infructueuses, les secours ont dû interrompre l’opération dans la nuit. Elle a repris ce lundi matin à 6h30, avec l’espoir de localiser enfin un point d’accroche solide pour hisser le véhicule hors de l’eau.

Permettre aux familles d’enterrer leurs morts

« Notre priorité, c’est de sortir les corps afin de permettre aux familles d’enterrer dignement leurs morts », insiste le Directeur de l’ABPC.
Sur le fleuve les secouristes restent concentrés sur les recherches. L’étape de reconnaissance des corps interviendra une fois l’extraction possible, précise la même source.

Le bus de la société malienne STM, qui roulait en direction du Niger, transportait majoritairement des passagers nigériens, a confirmé le Directeur de l’ABPC. Le diplomate nigérien en poste à Cotonou s’est rendu sur les lieux dimanche. Quelques familles de victimes ont aussi fait le déplacement sur les lieux du drame.

« L’ambassadeur du Niger au Bénin est arrivé. Le bus allait vers le Niger, donc il y avait forcément des Nigériens, mais sans doute aussi des Béninois », a précisé Abdel Aziz Bio Djibril.

Les passagers disparus dans l’accident du bus malien sont au nombre de 45 dont 1 corps repêché le jour de l’accident.

M. M.

18 août 2025 par Marc Mensah




