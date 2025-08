Une poissonnerie vidée de centaines de carcasses de poulets en putréfaction

Une opération d’évacuation de carcasses de poulets en putréfaction a été effectuée, lundi 04 août 2025, dans une poissonnerie à Abomey-Calavi. L’opération a été supervisée par la police et des agents des ministères de l’élevage et du cadre de vie.

Fin de calvaire pour les habitants d’un quartier à Abomey-Calavi. Soumis depuis quelques semaines à l’inhalation d’odeurs fétides du fait de la présence de poulets en putréfaction dans une poissonnerie, ils ont été soulagés ce lundi 4 août 2025. Des centaines de carcasses de poulets en putréfaction ont été extraites de la poissonnerie, mettant ainsi fin à leur calvaire.

Pour mener à bien cette opération, un périmètre de sécurité a été établi pour tenir les riverains à distance, tant pour des raisons sanitaires que sécuritaires. « On ne pouvait plus vivre ici. L’odeur était insupportable. Enfin, on va pouvoir respirer ! », confie un habitant l’air soulagé dans une interview à Bip radio.

Les carcasses de poulet selon la même source, ont été acheminées vers le site d’incinération de la Société de gestion des déchets solides (SGDS).

F. A. A.

