Commune de Zogbodomey

Un individu battu à mort

Des agents de sécurité privée mis en cause




Pour s’être introduit dans la forêt de l’Office national de bois (ONAB) pour ses besoins, un individu a été battu à mort par trois agents de sécurité privée. Le drame s’est produit dans la nuit du jeudi au vendredi 8 août 2025 à Dohouè, une localité de l’arrondissement de Zoukou, commune de Zogbodomey.

Un individu décède suite à une bastonnade à Zogbodomey. La victime selon Bip radio, s’est rendue dans la forêt de l’ONAB dans la nuit du jeudi au vendredi 8 août 2025 à Dohouè, dans l’arrondissement de Zoukou, pour ses besoins. Des agents de sécurité privée en place l’ayant surpris, l’ont confondu au braconnier, puis l’ont sauvagement battu. L’homme décède plus tard à l’hôpital de Zogbodomey.
Parmi les trois agents de sécurité mis en cause, deux ont été interpellés et gardés au commissariat de police.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




