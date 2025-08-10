La route Djougou-N’Dali bloquée les eaux en furie

Difficile d’emprunter l’axe Djougou-N’Dali depuis ce samedi 9 août 2025. Le fleuve Yéroumarou, sorti de son lit, bloque tout passage.

La route Djougou-N’Dali submergée par le fleuve Yéroumarou. Depuis ce samedi 9 août 2025, des usagers surpris par la montée soudaine des eaux à ce niveau, éprouvent d’énormes difficultés à circuler. Une bonne partie de la voie bitumée est emportée par les flots rendant la circulation impossible voire dangereuse. Motocyclistes et automobilistes ont dû rebrousser chemin, certains, attendant la baisse du niveau de l’eau pour tenter la traversée.

Une situation pareille, selon des témoins contactés par Su Tii Sua FM, une radio locale de N’Dali, s’est produite en 2012. Les autorités locales selon le média, appellent à la prudence et déconseillent fortement toute tentative de traversée jusqu’à nouvel ordre.

