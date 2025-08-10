mercredi, 13 août 2025 -

721 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Chelsea domine le Paris Saint-Germain (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA : Chelsea a été sacré champion du monde des clubs en dominant le PSG, (…)     Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de tennis : Jean-Claude Talon réélu pour un nouveau mamndat de 4 ans. La (…)    

Sortie du fleuve Yéroumarou de son lit

La route Djougou-N’Dali bloquée les eaux en furie




Difficile d’emprunter l’axe Djougou-N’Dali depuis ce samedi 9 août 2025. Le fleuve Yéroumarou, sorti de son lit, bloque tout passage.

La route Djougou-N’Dali submergée par le fleuve Yéroumarou. Depuis ce samedi 9 août 2025, des usagers surpris par la montée soudaine des eaux à ce niveau, éprouvent d’énormes difficultés à circuler. Une bonne partie de la voie bitumée est emportée par les flots rendant la circulation impossible voire dangereuse. Motocyclistes et automobilistes ont dû rebrousser chemin, certains, attendant la baisse du niveau de l’eau pour tenter la traversée.

Une situation pareille, selon des témoins contactés par Su Tii Sua FM, une radio locale de N’Dali, s’est produite en 2012. Les autorités locales selon le média, appellent à la prudence et déconseillent fortement toute tentative de traversée jusqu’à nouvel ordre.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

10 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un présumé voleur accuse les ‘’mauvais esprits’’


12 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Arrêté après s’être introduit de nuit dans un immeuble, un jeune homme (…)
Lire la suite

Trois individus arrêtés pour vol de matériels de la SONEB et de la SBEE


9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat de Godomey, sur la base de renseignements, (…)
Lire la suite

L’épouse d’Albert TEVOEDJRE inhumée le 23 août


9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’épouse de feu Albert TEVOEDJRE, Isabelle Marie-Louise EKUE, décédée (…)
Lire la suite

La villa d’une Béninoise cambriolée à Dakar, 5 agents de sécurité tués


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La résidence « Les Diamantines », propriété de l’architecte béninoise (…)
Lire la suite

Un taxi-moto se donne la mort par pendaison


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mercredi 6 août 2025 au quartier Ganou à Parakou, le corps sans vie (…)
Lire la suite

Les familles sommées de retirer les corps abandonnés


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Des corps abandonnés depuis plus d’un an reposent encore dans des (…)
Lire la suite

Un gardien tue une jeune fille sur un chantier et l’enterre sur place


29 juillet 2025 par Marc Mensah
Horreur dans le 12e arrondissement de Cotonou ! Une jeune femme de 25 (…)
Lire la suite

Le chef de terre du royaume de Kouandé n’est plus


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sa Majesté Kouandé Sounon, chef de terre du royaume de Kouandé a (…)
Lire la suite

Les émissaires du maire au contact des sinistrés


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sur instruction du maire de la commune de Bohicon, Sylvestre Adongnibo, (…)
Lire la suite

Le journaliste Philippe Hado inhumé à Ouidah


24 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Philippe Hado, journaliste émérite repose depuis ce jeudi 24 juillet (…)
Lire la suite

Un ‘’pasteur’’ arrêté pour opposition à la vaccination


23 juillet 2025 par Marc Mensah
Un groupe de fidèles s’oppose, au nom de sa foi religieuse, à la (…)
Lire la suite

Un agriculteur profane une tombe pour booster sa récolte


21 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Les éléments de la police républicaine ont procédé, du mercredi 16 au (…)
Lire la suite

Deux présumés assassins tués après le meurtre d’une femme


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux jeunes hommes ont été victimes de vindicte populaire à Ottola, une (…)
Lire la suite

Un jeune homme retrouvé mort pendu à Matéri


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mardi 15 juillet 2025, le corps sans vie d’un jeune homme a été (…)
Lire la suite

Décès de Guy HOUETO, ancien fonctionnaire à l’UNESCO


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Guy Laurent HOUETO, un ancien cadre de l’Organisation des Nations Unies (…)
Lire la suite

Un garçon chute et meurt dans un puits


11 juillet 2025 par Marc Mensah
Un garçon d’environ 2 ans est mort dans un puits où il avait (…)
Lire la suite

Un homme empoisonne sa compagne à l’acide et la dépouille de ses biens


11 juillet 2025 par Marc Mensah
Recherché depuis plus d’un an pour vol et administration de substances (…)
Lire la suite

Une fillette retrouvée morte à Bonou


11 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Ahouanzounmè, une localité de l’arrondissement de Damê-Wogon, dans la (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires