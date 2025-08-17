Un blessé par balles sur le pont de Malanville

Un nouvel incident s’est produit, ce samedi 16 août 2025, sur le pont du fleuve Niger, frontière Bénin-Niger. Un homme qui tentait de traverser le pont malgré sa fermeture, a été blessé par balles par les gardes-frontières nigériens.

Des militaires tirent sur un homme qui tente de traverser le pont sur le fleuve Niger pour entrer territoire nigérien. L’homme en provenance du Bénin, selon Sota FM, a été blessé par balles par les militaires nigériens qui l’ont emmené.

Pour l’heure aucune source officielle ne s’est encore prononcée sur cet énième incident qui se produit sur ce pont depuis la fermeture des frontières du côté du Niger. Des sources concordantes renseignent que la victime, dont la nationalité n’est pas révélée, aurait succombé à ses blessures.

Ce nouvel incident vient en rajouter à plusieurs autres, notamment celui de février 2024, qui a coûté la vie à une victime.

F. A. A.

17 août 2025 par ,