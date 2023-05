Une table d’accouchement et des moustiquaires offertes au centre de santé de Kétou

Une délégation de la Fondation de Moov Africa Bénin, (FMAB) conduite par Aurore HOUNGBEDJI, a procédé ce vendredi 05 mai 2023 à la remise officielle d’une table et d’une boîte d’accouchement ainsi que des moustiquaires imprégnées aux responsables du centre de santé de Kétou. Une manière pour Moov Africa Bénin d’assurer la protection de la mère et de l’enfant afin qu’ils puissent contribuer à leur tour au développement du pays.

Par Innocent DEGNIDE

Selon Aurore HOUNGBEDJI la secrétaire exécutive de la fondation de Moov Africa Bénin (FMAB), cette initiative entre dans le cadre de la commémoration des dix ans au Bénin de l’organisation dont elle a la charge.

A l’en croire, la Fondation de Moov Africa Bénin espère renforcer sa solidarité auprès des couches vulnérables à travers des initiatives du genre. « Notre fondation, elle est apolitique ; à but non lucratif et vise à renforcer l’engagement social de la société Moov Africa Bénin. Encore aujourd’hui nous sommes à l’hôpital de zone de Kétou, avec la main bien chargée d’une table d’accouchement et des moustiquaires pour une bonne prise en charge des femmes hospitalisées », a expliqué la représentante de la fondation de Moov Africa, Aurore HOUNGBEDJI présentant le lot de matériels apporté aux responsables du centre de santé de Kétou. Nous espérons comme d’habitude, poursuit-elle, renforcer notre solidarité auprès des couches vulnérables et nous avons pris bonne note de toutes leurs doléances.

« Nous allons les remonter et leur revenir très bientôt », a rassuré Mme HOUNGBEDJI parlant des doléances du personnel du centre de santé de Kétou.

Du côté des responsables et agents de l’hôpital, c’est la satisfaction totale et on promet de faire un bon usage du matériel reçu.

« On a reçu la fondation Moov Africa Bénin qui nous a offert une table d’accouchement et une boîte d’accouchement et des moustiquaires. On est vraiment content parce que la table et la boîte d’accouchement pourront nous aider à vite traiter les gestantes et comme c’est une bonne table d’accouchement, il y aura le confort pour les femmes enceintes. Les moustiquaires pourront aider les femmes en hospitalisation à dormir tout en restant protéger csous moustiquaires imprégnées et de ne pas quitter l’hôpital avec d’autres maladies », s’est réjoui, Nadège TIDJANI sage-femme au centre de santé de Kétou.

Elle a par ailleurs, promis de faire un bon usage du lot de matériel reçu.

Abondant dans le même sens, le gynécologue obstétricien de la maternité du centre de santé de Kétou, Dr Jean-Pierre HOUNTONDJI pour sa part, a dit ses reconnaissances aux responsables de la Fondation Moov Africa Bénin avant de leur porter quelques doléances.

« En tant que représentant du médecin-chef du centre de santé de Kétou, je tiens déjà à remercier la fondation Moov Africa pour ce geste plein d’amour. Nous voyons ce geste-là comme une opportunité d’agrandir notre capacité de réception des femmes en travail en salle d’accouchement. En plus c’est du matériel de bonne qualité et par rapport aux moustiquaires, je comprends que on pourra encore mieux prendre en compte les femmes dans le cadre de la prise en charge et de la prévention du paludisme chez-elle ainsi que leurs nouveau-nés. C’est le matériel que vous venez de mettre à notre disposition. Je vous fais la promesse qu’il sera utilisé à bon escient et que par conséquent, toutes les femmes qui vont entrer dans le service de la maternité pourront bénéficier d’une capacité plus élargie des tables d’accouchement ainsi que des moustiquaires imprègnes », a fait savoir Dr Jean-Pierre HOUNTONDJI.

« Je remercie au nom de tout le personnel de la maison et au nom du médecin-chef, l’équipe de Moov et toute la fondation Moov Africa Bénin », a -t-il ajouté.

Rappelant que c’est ce vendredi 05 mai 2023 est la journée dédiée aux sages-femmes au plan international, Dr Jean-Pierre HOUNTONDJI a souhaité que de pareils occasions se présentent et qu’on élargisse même les gestes à d’autres pathologies dont le dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus qui à l’en croire, font objet de discussion au bout des lèvres, mais la prise en charge est un peu lourde, a -t-il fait remarquer.

