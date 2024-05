Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des arts sollicite la mise à sa disposition, pour emploi, de quatre-vingt-six (86) fonctionnaires de l’Etat. Les agents de l’Etat répondant au profil requis et qui désirent servir dans ledit Ministère sont priés de transmettre leur dossier à la Direction de la Planification, de l’Administration et des Finances, au plus tard le 06 mai 2024.

(Voici les profils exigés et le dossier de candidature)

