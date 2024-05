La Sirat annonce le démarrage de l’Asphaltage à Djougou, Kandi et Parakou

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) a annoncé le lancement officiel des travaux du Projet Asphaltage, phase B dans les communes de Djougou, Kandi et Parakou.

Les travaux de la phase B d’Asphaltage seront officiellement lancés par les autorités communales à Kandi le mercredi 22 mai 2024 à partir de 14 h.

Le lancement sera également fait à Djougou et Parakou le jeudi 23 mai 2024.

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) indique que les « informations détaillées sur les zones concernées, le chronogramme des travaux, les mesures de sécurité et les itinéraires alternatifs seront disponibles dans les prochains jours ».

« La particularité de la deuxième phase du Projet Asphaltage, c’est qu’elle est exécutée en même temps avec le Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires (PAPVS) conçu pour améliorer le cadre de vie et atténuer les effets des inondations cycliques qui touchent les zones visées. Ce programme quant à lui est destiné à traiter 16 villes à savoir : Cotonou, Porto-Novo, Sèmè-Kpodji, Abomey-Calavi, Parakou, Lokossa, Natitingou, Pobè, Allada, Kandi, Djougou, Dassa-Zounmè, Ouidah, Aplahoué, Abomey et Bohicon ».

La réalisation de l’ensemble de ces deux projets est évaluée à 684 milliards FCFA mobilisés auprès des Partenariats Techniques Financiers. Ils vont permettre à l’horizon 2026 de construire plus de 200 Km de grands collecteurs d’eaux pluviales, plus de 230 Km de voies, d’équiper les rues et les espaces aménagés en lampadaires solaires dernières générations, panneaux de signalisation de sécurité routière, la création d’espaces verts, la réparation des clôtures des écoles, ainsi que la construction de nouvelles salles de classes des abords des rues traitées, selon le gouvernement.

