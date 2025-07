10 députés chargés de faire la lumière sur les milliards f "siphonnés"

L’Assemblée nationale a officiellement mis en place une commission d’enquête parlementaire pour contrôler la gestion des fonds publics alloués à la fourniture en eau potable et en électricité dans la commune de Parakou et ses environs.

Une Commission d’enquête parlementaire a été mise en place à l’issue de la plénière du lundi 7 juillet 2025. La décision est intervenue suite à des propos controversés de l’ex ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Paulin Akponnna, laissant croire à des détournements de fonds publics alloués à la fourniture en eau potable et en électricité dans la commune de Parakou et ses environs.

La commission a pour mandat de vérifier la gestion des ressources publiques destinées aux secteurs de l’eau et de l’énergie sur la période de 2016 à 2025. Elle est habilitée à : contrôler la légalité des appels d’offres ayant conduit à l’attribution des marchés ; vérifier les avenants aux contrats initiaux ; expertiser techniquement et financièrement les ouvrages réalisés ou en cours ; proposer des solutions pour améliorer la gouvernance des deux secteurs.

Composée de 10 membres, la commission respecte l’équilibre majorité/minorité parlementaire. Le Groupe Union progressiste le Renouveau détient quatre sièges. Les groupes Les Démocrates et Bloc Républicain en comptent chacun trois.

Un bureau de cinq membres sera élu au sein de la commission. Il comprendra un président, deux vice-présidents et deux rapporteurs. Pour accomplir sa mission, la commission pourra recourir à des experts extérieurs.

Le Président de l’Assemblée, Louis Gbèhounou Vlavonou, a dirigé les travaux de la plénière qui a conduit à la mise en place de la Commission d’enquête. Il a salué la mise en place de cette commission et insisté sur l’importance de la rigueur et du professionnalisme dans sa mission.

Liste des membres de la Commission d’enquête

Groupe Union progressiste le Renouveau :

Adomahoun Jérémie

Nouémou Domitien

Dégbédji Denise

Dossou Louis

Groupe Bloc Républicain :

Gansè Armand

Seibou Abdul Malick

Sossou Casimir

Groupe Les Démocrates :

Atchadé Nouréinou

Woroukoubou Abibou

Houssou Nounagnon Célestin

