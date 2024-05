Une forte délégation chinoise à Cotonou pour le dégel

Une délégation de la Chine a été reçue à Cotonou ce mercredi 15 mai 2024 par le président béninois Patrice Talon.

Trouver une issue à la crise qui oppose le Niger et le Bénin dans le cadre de l’exportation du pétrole nigérien depuis Agadem (Niger) via la plateforme de Sèmè (Bénin). C’est dans cette perspective qu’une délégation composée de fonctionnaires chinois du ministère des affaires étrangères et de celui de l’énergie, ainsi que de cadres de China National Petroleum Corp (CNPC), a foulé le sol béninois depuis la soirée du mardi 14 mai 2024.

La délégation chinoise, accompagnée de l’ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jingtao, a été reçue dans la matinée de ce mercredi 15 mai 2024 par le président béninois Patrice Talon.

L’audience s’est tenue en présence du ministre des mines et de l’énergie, Samou Séidou Adambi et du Ministre des affaires étrangères, Adjadi Bakari.

Un point des échanges sera fait aux médias dans l’après-midi du mercredi 15 mai par le ministre des mines et de l’énergie.

Les autorités béninoises ont interdit le chargement du brut nigérien depuis Sèmè quelques jours après le lancement de la plateforme. Une décision qui se justifierait par le fait que les autorités nigériennes ont maintenu la frontière fermée malgré l’ouverture du côté béninois et la volonté du Bénin de reprendre ses relations avec le Niger.

Selon les informations, la délégation chinoise se rendra également à Niamey pour s’entretenir avec la junte nigérienne. L’objectif est de lever le blocus sur le chargement du brut nigérien. Les autorités nigériennes espèrent le préfinancement de 400 millions de dollars promis par China National Petroleum Corp (CNPC), la société en charge du pipeline Niger-Bénin.

Le premier tanker d’une capacité de 130 000 tonnes de brut, soit 900 000 barils par jour attend toujours dans les eaux béninoises sa première cargaison de brut.

