Liste des encadreurs culturels retenus

Le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts (MTCA) a publié la liste des candidats retenus au casting des encadreurs culturels, organisé les 23 et 24 avril 2025. Cette sélection s’inscrit dans le cadre de l’appel à candidatures lancé en novembre 2024.

Les 23 et 24 avril 2025, le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts (MTCA) a organisé des séances de casting destinées à évaluer les candidats ayant répondu à l’appel à candidatures pour le recrutement d’encadreurs culturels, lancé en novembre 2024. À l’issue de cette phase, une liste des candidats admis a été rendue publique.

Les "classes culturelles" au Bénin sont un projet gouvernemental visant à détecter et promouvoir les talents artistiques et culturels des élèves dans les écoles. Ce projet, lancé en 2018, concerne des disciplines comme la musique, la danse, le théâtre et les arts plastiques. Il s’inscrit dans le cadre d’une politique plus large de développement du secteur culturel et de contribution au Produit Intérieur Brut (PIB).

M. M.

VOICI LES ENCADREURS CULTURELS RETENUS PAR DISCIPLINE DANS 3 COMMUNES

21 juin 2025 par ,