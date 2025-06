OREMI by AFG Assurances propose de nouvelles solutions digitales

AFG Assurances Bénin a dévoilé, jeudi 19 juin 2025, une version enrichie de sa plateforme digitale OREMI avec de nouvelles offres digitales. La cérémonie tenue à Epitech Bénin, a été aussi l’occasion de récompenser les lauréats du Hackathon « Level Up L’Assurance Digitale ».

L’assurance change de visage au Bénin grâce à la plateforme digitale ‘OREMI de AFG Assurances Bénin. Lancée en 2021, OREMI s’améliore afin d’être plus accessible. Avec son nouveau bouquet de services, elle incarne plus que jamais la vision de AFG Assurances Bénin ; celle d’une compagnie orientée satisfaction client.

« OREMI, c’est votre ami. Elle permet à tout assuré de pouvoir faire le parcours digital de bout en bout et de se faire délivrer les attestations d’assurance automobile, moto, voyage, et bien entendu la multirisque habitation », a affirmé Aziz Soumaila, Directeur commercial de AFG Assurances Bénin. À compter de ce jour, poursuit-il, l’application digitale OREMI intègre trois nouvelles solutions digitales. Il y a AFG Assist Auto, eConstat Amiable et AFG Répar Express.

AFG Assist est un service d’assistance automobile pour venir en aide aux assurés en cas de panne ou d’accident, avec un dispositif de dépannage rapide activable via l’application. Avec AFG eConstat Amiable, il est désormais possible à deux assurés AFG impliqués dans un accident (sans dommages corporels), de faire leur constat eux-mêmes sans intervention policière. Quant à AFG Répar Expess, il permet de faire réparer son véhicule entre 2 à 7 jours, grâce à un réseau de garages partenaires agréés. Selon le Directeur Général de AFG Assurances Bénin, Mme Florence AYIVI-ELÉGBÉDÉ, ces services sont « des solutions digitales, gratuites, faciles d’accès et efficaces, qui réduisent les pertes de temps, allègent les démarches, et accompagnent l’assuré quand ça compte vraiment ». « Grâce à cette approche, AFG s’impose aujourd’hui comme la première compagnie d’assurance digitale du Bénin, avec une ambition tenue : faire du règlement des sinistres un véritable facteur de différenciation, et désormais, un levier de transformation digitale dans le secteur », a-t-elle déclaré.

Trois équipes de jeunes étudiants primées

En prélude au lancement de ses nouvelles offres, AFG Assurances Bénin a organisé en partenariat avec Future Studio le hackathon « Level Up l’Assurance Digitale ». Pendant trois jours, 28 étudiants de différentes écoles répartis en équipe de quatre, ont réfléchi sur des solutions concrètes pour améliorer l’application digitale OREMI. Les trois premières équipes Kola, Zénith et Essor ont été primées pour la qualité de leurs idées. « C’est une très belle expérience et j’ai beaucoup aimé. On avait des mentors et on a eu l’envie d’amener OREMI plus loin », a confié Haidarath Seidou, designer de l’équipe Kola et étudiante à Epitech Bénin.

À travers OREMI, AFG Assurances réaffirme son ambition de réinventer la relation entre l’assureur et l’assuré, en plaçant l’écoute et l’innovation au cœur de son action. « J’invite toute la population béninoise à nous faire confiance, à rejoindre la famille AFG pour bénéficier de plus d’innovation à travers notre application », a ajouté le directeur commercial de AFG Assurances Bénin, Aziz Soumaila.

L’application Oremi by AFG (https://oremi.afgassurances.bj/) est disponible sur android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devs41.oremi) ; iPhone (App Store : https://apps.apple.com/bj/app/oremi-by-afg/id1608579815?l=fr-FR).

