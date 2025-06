Le porte-parole du gouvernement justifie le limogeage du ministre

Le limogeage du ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Paulin Akponna, continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Interpellé sur le sujet par plusieurs citoyens, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a donné les raisons ce jeudi 26 juin 2025.

Le président Patrice Talon a pris cette décision en cohérence avec la doctrine de "tolérance zéro à la corruption et à la mauvaise gouvernance" qui guide l’action gouvernementale, selon Wilfried Léandre Houngbédji.

« Si les propos tenus par M. Akponna ne relèvent pas d’une guerre de leadership politique, leur gravité justifie qu’il soit délié de toute obligation de réserve ou de solidarité gouvernementale afin qu’il puisse fournir à la justice toutes les informations utiles », a précisé le porte-parole.

Wilfried Léandre Houngbédji a également tenu à rappeler que jusqu’à son départ du gouvernement, l’ex-ministre Akponna n’avait adressé aucun rapport officiel au Chef de l’État ou à l’exécutif faisant état de supposées malversations découvertes dans son ministère.

« Le cas échéant, ces informations auraient été traitées avec la plus grande attention et transmises à la justice pour enquête et suite appropriée », a-t-il ajouté.

27 juin 2025 par ,