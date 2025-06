Professionnels et experts réfléchissent sur la problématique à Dakhla

Une rencontre internationale s’est ouverte, ce vendredi 20 juin 2025, à Dakhla (Maroc), sur le thème « L’articulation entre journalisme de qualité et éducation aux médias ». Journalistes, responsables d’écoles de formation, enseignants chercheurs et autres experts de différents continents participent aux travaux de ce forum qui s’achève ce samedi.

Organisée par la Comité provisoire de gestion du secteur de la presse et de l’édition (Conseil national de la presse) du Maroc, la rencontre regroupant d’éminents journalistes, formateurs et autres experts d’une vingtaine de pays représentant l’Afrique, l’Europe, le monde arabe et l’Amérique latine et du Nord se déroule du 20 au 21 juin à Dakhla. Les travaux du forum porte sur le thème : « L’articulation entre journalisme de qualité et éducation aux médias ».

Ce forum international se tient dans un contexte où les médias sont confrontés à de profondes mutations avec la révolution numérique et l’intelligence artificielle.

A l’ouverture des travaux, le président de la Comité provisoire de gestion du secteur de la presse et de l’édition a déploré l’émergence de nouvelles pratiques médiatiques, parfois en contradiction avec les principes fondamentaux de la déontologie et l’éthique journalistique.

M. Younes Mjahed a dénoncé la propagation des “fake news””, la désinformation, le sensationnalisme et l’exploitation commerciale du contenu médiatique. Il estime que ces dérives affaiblissent la fonction sociétale de la presse et fragilisent la confiance du public.

Le représentant du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a mis l’accent sur les efforts déployés pour adapter le secteur des médias aux mutations en cours dans le domaine du numérique.

Mustafa Ammajar a souligné que le ministère chargé de la communication s’active à la réforme du cadre juridique régissant la presse et l’édition, à travers une actualisation des textes de loi et une meilleure régulation des nouveaux usages numériques.

Le vice-président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab s’est rejoui du choix porté sur sa région (qui est en plein développement avec de grands chantiers) pour accueillir ce colloque international.

Moulay Boutal Lembarki a souligné que Dakhla tout comme la région du sud, qui font l’objet d’attention des médias internationaux, vont connaître un essor avec les grands événements en vue comme la CAN 2025 et le Mondial 2030.

Le vice-président du Conseil de la région a exhorté à faire de l’éducation aux médias non pas une simple discipline complémentaire, mais une composante essentielle de l’éducation citoyenne, à même de préparer les jeunes générations à une participation responsable à la vie publique.

Le forum de Dakhla porte sur des thématiques telles que la lutte contre la désinformation à l’ère numérique, les mécanismes de gouvernance de l’information, les enjeux éthiques posés par les nouvelles technologies, l’éducation des citoyens aux médias ainsi que l’impact de l’intelligence artificielle sur le traitement journalistique.

En dehors du Maroc, les participants à la rencontre de Dakhla proviennent de plusieurs pays dont le Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Guinée, Espagne, Pérou, Égypte, Soudan, États-Unis, France, Mauritanie, Arabie saoudite, Mexique, Chili, Palestine, Émirats Arabes Unis, Guinée, Tunisie, Bahreïn, et Oman.

21 juin 2025 par