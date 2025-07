Les listes provisoires des candidatures validées et rejetées dans le cadre du concours de recrutement de 172 fonctionnaires de l’État au profit du ministère de l’économie et des Finances sont disponibles. Elles peuvent être consultées sur le portail web du ministère du Travail et de la fonction publique : www.travail.gouv.bj. Le communiqué du ministère du Travail renseigne aussi sur les centres de compositions retenus pour les candidats qui seront autorisés à composer.

