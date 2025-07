Concentrix Bénin, AFG Assurances Vie et l’ONG RSEEO Bénin distinguées

Trois structures ont reçu les Trophées RSE / ODD 2025 lors de la Septième édition des Rencontres de la RSE (Responsabilité sociétale des Entreprise) organisée par le Cabinet MINDO CONSULTANTS dans les locaux de l’entreprise Concentrix- Bénin à Akpakpa.

Pour cette édition, les organisateurs ont mis un accent sur le thème « le développement durable est-il rentable dans le secteur du BTP ? » lors d’un panel qui a réuni Kassa I. MOUNOU SAMBIENI, Directeur Général de la Société Nationale d’Essais et de Recherches des Travaux Publics (SNERTP), Roméo HOUSSOU de SCACU SARL et Odile NIVARD, Responsable des Partenariats et du développement de la Fondation LOKO José Dominique. Les discussions ont porté sur la rentabilité des actions durables dans le secteur du BTP, mettant en lumière des retours d’expérience concrets et des modèles innovants d’intégration de la RSE dans les projets de construction.

La 7ème édition des Rencontres de la RSE Trophée RSE/ODD 2025 s’est conclue par la remise de trophées RSE aux entreprises les plus engagées, Concentrix Bénin, AFG Assurances Vie et l’ONG RSEEO Bénin, suivie d’un cocktail convivial propice au réseautage et à la poursuite des échanges.

Cette édition des Rencontres de la RSE a réaffirmé l’importance stratégique de la responsabilité sociétale des entreprises au Bénin entre retours d’expérience, apports méthodologiques et valorisation des bonnes pratiques, cette rencontre a marqué une étape supplémentaire dans l’ancrage de la RSE comme levier de performance durable. Il est prévu très bientôt, des formations RSE en septembre pour les managers et octobre pour les salariés.

A noter que cette édition des Rencontres de la RSE a été également marquée par La masterclass animée par M. Léon Anjorin KOBOUDE, PDG de MinDo Consultants. À travers une intervention didactique, il a abordé les fondements de la communication RSE : la RSE ne se résume pas aux dons ou actions ponctuelles, mais à une stratégie globale intégrée à la mission de l’entreprise.

Il a mis en garde contre le Greenwashing et encouragé pour une communication authentique et transparente des managers d’entreprise.

Il a insisté sur l’importance de mobiliser les parties prenantes, notamment les collaborateurs, partenaires, consommateurs et communautés locales. Enfin, il a rappelé qu’une bonne communication RSE repose sur un plan d’action clair, construit autour des piliers économiques, social et environnemental.

