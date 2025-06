L’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis à l’ouverture du CAF 2025

Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes unis (ÉAU) en République du Bénin, a participé à la séance inaugurale de la 5ᵉ édition du Cyber africain Forum (CAF), dont les travaux ont débuté le mardi 24 juin 2025 à Cotonou au Sofitel Hôtel.

Dans son intervention lors de la session d’ouverture de la 5ᵉ édition du Cyber africain Forum, Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi a présenté l’expérience pionnière des Émirats arabes unis dans les domaines des technologies numériques, de la recherche scientifique et de la promotion de l’innovation, à travers l’adoption de stratégies nationales ambitieuses pour la transformation numérique, le renforcement de l’infrastructure cybernétique et le développement des compétences humaines, tout en mettant l’accent sur les partenariats internationaux et l’échange d’expertises.

Le diplomate émirati a souligné que la numérisation est devenue un levier fondamental pour atteindre les Objectifs de développement durable, tout en constituant un pilier de la croissance économique et de la construction de sociétés intelligentes.

L’ambassadeur a également mis en avant la vision stratégique à long terme des Émirats, incarnée dans la Vision Émirats 2071, la Stratégie nationale d’intelligence artificielle et la Stratégie du gouvernement numérique 2025, qui ont placé lee ÉAU parmi les pays les plus avancés au monde dans divers domaines.

Son Excellence a réaffirmé l’intérêt porté par les Émirats à renforcer leurs relations avec les pays africains amis dans les domaines de la numérisation et de l’innovation, à travers des projets communs, le transfert de connaissances et le renforcement des capacités.

La séance inaugurale s’est distinguée par la présence du Ministre des Affaires étrangères et de la Ministre du Numérique de la République du Bénin, ainsi que des Ministres du Numérique de la Côte d’Ivoire et de la République démocratique du Congo. De nombreux responsables d’institutions officielles, des entreprises technologiques de la région ouest-africaine, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédités au Bénin ont réhaussé de leur présence la cérémonie d’ouverture du CAF.

