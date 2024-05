Le Bénin donne son accord pour la tenue de la réunion du comité inter-Etats

Les autorisées béninoises ont autorisé ce mercredi 15 mai 2024, le chargement du premier navire dans le cadre du projet Pipeline Export Niger-Bénin. Elles ont aussi donné leur accord pour la tenue de la réunion du comité inter-Etats Bénin-Niger de pilotage du projet pour examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d’exploitation du Pipeline. Les annonces ont été faites à l’occasion d’un point de presse animé par le ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines, Samou Seïdou Adambi et le directeur général de la CNODC (China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd).

« La douane nigérienne ayant adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d’une délégation de cadres nigériens ensemble avec les cadres béninois aux opérations de chargement telles que prévues par les accords, nous avons donc décidé d’autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux », a déclaré le ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines. Selon Samou Seïdou Adambi, le Bénin n’a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l’état du Niger ni à ceux de leur partenaire commun la CNPC CNODC, maison mère de Wapco en charge de la construction de l’exploitation du pipeline export Niger Bénin.

Dans le cadre du projet Pipeline Export Niger Bénin, les deux pays ont signé un accord bilatéral qui fixe les conditions générales qui présideront à la construction et à l’exploitation du pipeline sur les territoires. « Selon les dispositions de l’article 3.1 de l’accord bilatéral, le droit de transit du pétrole brut en provenant du territoire nigérien sur le territoire béninois est octroyé à l’état du Niger et c’est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place », informe le ministre.

Conformément à l’esprit de l’accord, poursuit-il, le Niger et le Bénin sont tous garants de la jouissance à travers le système de transport du droit du transit octroyé à l’État du Niger par les expéditeurs du pétrole brut en provenance du Niger. A en croire Samou Seïdou Adambi, le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet.

Il précise que cette autorisation ponctuelle et provisoire (le chargement du premier navire, ndlr) telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne « ne saurait être érigée en règle de conduite pour l’exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relation entre États ».

Sur demande de la société Wapco, le Bénin a donné son accord pour la tenue de la réunion du comité inter-Etats Bénin-Niger de pilotage du projet aux fins d’examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d’exploitation du Pipeline.

Dans son intervention, le directeur général de la CNODC a indiqué que le Niger, le Bénin et la Chine ont coopéré pour la construction du Pipeline. Se réjouissant du résultat obtenu dans le processus de construction, il est reste convaincu que ce Pipeline va devenir un symbole d’amitié et de développement grâce aux efforts conjugués des trois parties.

Le Bénin a interdit, lundi 06 mai, l’entrée dans ses eaux maritimes de certains types de navire notamment ceux destinés pour le transport du brut nigérien. La décision a été prise en raison des relations tendues entre le Bénin et le Niger. Depuis le coup d’état de juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum, les relations entre le Bénin et le Niger ne sont plus au beau fixe. En application des sanctions de la CEDEAO, le Bénin a fermé ses frontières. Après la levée des sanctions et dans sa volonté de rétablir les relations, le Bénin a procédé à la réouverture de ses frontières en décembre 2023. Le Niger a maintenu ses frontières fermées jusqu’à la date d’aujourd’hui.

Akpédjé Ayosso

15 mai 2024 par