Deux béninois finalistes de la 1ère édition des African CIO Awards 2024

Le jury des African CIO Awards 2024, présidé par le Dr. Hamadoun Touré, ancien Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications, a dévoilé ce jour la liste des 12 finalistes de cette première édition. Les lauréats présenteront leurs projets devant un jury prestigieux le 29 mai prochain, lors du GITEX Africa à Marrakech.

Des candidatures exceptionnelles

Plus de 40 candidatures ont été reçues en provenance de sept pays africains et de secteurs diversifiés, parmi lesquels la banque, l’assurance, les télécommunications ou l’administration publique. La qualité des dossiers et la diversité des projets ont particulièrement impressionné le jury. Les projets présentés reflètent la variété et la croissance des initiatives numériques en Afrique, surpassant les prévisions en termes de qualité et d’engagement des participants.

Mohamadou DIALLO, Fondateur de Cio Mag et des Awards a ainsi déclaré : « Les African Cio Awards démontrent la vitalité et les perspectives du secteur numérique africain. C’est encourageant de constater, entre autres, l’adaptabilité de l’IA et de ChatGPT dans un contexte africain, ainsi que les progrès remarquables réalisés par nos lauréats dans des domaines aux perspectives prometteuses. Ces résultats justifient le maintien de cette plateforme d’échange entre leaders du numérique africains pour assurer sa pérennité. »

« Au vu de l’excellente qualité et le nombre des projets présentés, je peux vous dire que la tâche du jury n’a pas du tout été facile. Mais nous avons des paramètres quantifiables et mesurables de façon objective. Cio Mag a été bien inspiré de lancer cette initiative », a ajouté le Dr. Hamadoun TOURÉ, Ancien Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications et Président du Jury des African CIO Awards.

Les finalistes

Par catégorie, voici la liste des 12 finalistes :

Innovation

M. Affi Jean Yann ATTOUNGBRE, Orange Bank Africa - Côte d’Ivoire (Fintech - Télécommunications - secteur privé) ;

M. Alain AHOUNOU, Ministère de l’Economie et des Finances - Bénin (Ministère - secteur public) ;

M. Codé DIOP, IPRES/Caisse de Sécurité Sociale - Sénégal (Prévoyance Retraite - secteur public) ;

M. Aristide ADJINACOU, Agence des Systèmes d’Information et du Numérique - Bénin (Agence Gouvernementale - secteur public) ;

M. Nikolaos ANGELOPOULOS, MTN Group - Afrique du Sud (Télécommunications - secteur privé) ;

M. Verdi MAKUKA VUADI, GECAMINES SA - RD Congo (Mines, secteur public).

Impact

– M. Aziz CHABLOU, Épargne et Prévoyance sociale - Maroc (Prévoyance retraite - secteur public) ;

– Mme. Mehdia HADDAD, Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation - Maroc (Enseignement supérieur - secteur public) ;

– Mme. Hind BENLHABIB, Ministère de l’Education Nationale du préscolaire et des sports - Maroc (Education Nationale - secteur public) ;

– Mme. Inaam Mrani ZENTAR, Agence de Développement du Digital - Maroc (Agence Gouvernementale - secteur public) ;

– M. Makan GUISSE, Orange Mali SA - Mali (Télécommunications - secteur privé) ;

– M. Abdoulaye SALL, Kodol – Mali (Élevage, Technologies – secteur privé).

Prochaine étape : présentation orale des projets sélectionnés lors du GITEX Africa

Les 12 finalistes présenteront leurs projets devant le jury lors d’une session plénière qui se tiendra le 29 mai à 15H00 au Hall 1 - GITEX. A l’issue de cette présentation, six lauréats seront sélectionnés et recevront leurs trophées lors de la soirée de gala qui se tiendra le 30 mai au Palais Souleiman de Marrakech.

Un événement prestigieux

Les African CIO Awards 2024 ont pour objectif de reconnaître et de récompenser l’excellence dans le domaine des technologies de l’information en Afrique. Cet événement prestigieux réunira les leaders informatiques africains afin de célébrer l’innovation et le pouvoir transformateur du numérique sur le continent.

Le jury félicite tous les finalistes

Le jury tient à féliciter l’ensemble des finalistes pour leurs réalisations remarquables et leur contribution au développement technologique de l’Afrique. Les African CIO Awards 2024 mettent en lumière le talent exceptionnel et le rôle crucial des DSI dans la transformation numérique du continent.

A propos des African CIO Awards

Organisé sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique marocain, cet événement prestigieux réunit les leaders du numérique africain pour célébrer l’excellence et l’innovation dans le domaine des technologies de l’information. Les African CIO Awards sont une initiative visant à célébrer l’excellence et l’innovation dans le domaine du numérique en Afrique. Ils récompensent les DSI qui ont réalisé des projets exceptionnels et qui contribuent à la transformation numérique de leurs organisations et de leurs pays.

15 mai 2024 par