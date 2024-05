La Présidente du parti RN appelle à « surmonter les différences »

La crise entre le Niger et le Bénin sur fond de suspicions préoccupe la présidente du parti Renaissance Nationale (RN). L’honorable Claudine Afiavi Prudencio appelle au dégel.

« En ces temps de crise, il est crucial de se rappeler que la paix et la compréhension sont les clés pour surmonter les différences. Il est essentiel de dialoguer, de s’écouter et de rechercher des solutions ensemble pour sortir de cette période difficile. Restons unis, restons solidaires et travaillons main dans la main pour rétablir la paix et la stabilité dans nos pays. Ensemble, nous sommes plus forts », a indiqué l’honorable Claudine A. Prudencio au sujet de la brouille entre le Niger et le Bénin.

Mme Claudine Afiavi Prudencio est la présidente du parti Renaissance Nationale (ex UDBN). Elle a été ministre et plusieurs fois députée.

