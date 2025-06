Programme des obsèques de M. John NGU MOKOM Administrateur DG de Standard Chartered Côte d’Ivoire

Le Conseil d’Administration, la Direction Générale et le l personnel de Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire, ont le regret de vous faire part du rappel à Dieu de Mr John NGU MOKOM, Administrateur Directeur Général de Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire, le 8 avril 2025, à Abidjan.



Son départ brutal laisse un vide immense au sein de notre institution mais son leadership, son sens de l’écoute, et son humilité qui ont marqué son passage parmi nous, resteront à jamais gravés dans nos mémoires.

Nous invitons tous ceux qui l’ont connu et aimé à se joindre à nous, pour rendre un dernier hommage à cet homme d’exception, et à soutenir sa famille dans cette épreuve douloureuse, en prenant part aux différentes étapes des obsèques prévues comme suit :



ABIDJAN



•Mardi 01 Juillet 2025

Messe pour le repos de l’âme de John MOKOM

Lieu : Cathédrale St. Paul du Plateau

Heure : 18h00 – 20h00



•Mercredi 02 Juillet 2025

Cérémonie d’hommage

Lieu : Ivosep Treichville – Salle Félix Houphouët-Boigny

Heure : 19h00 – 21h00



•Jeudi 03 Juillet 2025

Levée de corps

Lieu : Ivosep Treichville – Salle Félix Houphouët-Boigny

Heure : 7h30 – 8h30



•Piquet d’honneur du personnel suivi du transfert au Cameroun

Lieu : Siège Standard Chartered Bank

Heure : 9h00 – 09H30



CAMEROUN



•Samedi 05 Juillet 2025

Exposition

Lieu : Résidence de la famille MOKOM, Bota Land, Limbe

Heure : 08h00 – 10h30

• Messe de requiem

Lieu : Paroisse de la Sainte-Trinité, Bota Côté Mer, Limbe

Heure : 11h00

•Enterrement dans la stricte intimité familiale

Heure : 13h00

• Réception

Lieu : Salle de banquet Hôtel Marcson

Heure : 14h30



•Dimanche 06 Juillet 2025

Messe d’action de grâce

Lieu : Paroisse de la Sainte-Trinité, Bota Côté Mer, Limbe

Heure : 09h00



Un livre de condoléances est ouvert au siège de Standard Chartered Bank sis au Plateau, en face du commissariat du 1er arrondissement, et sur Abidjan.net pour toutes les personnes désireuses de partager quelques mots. Que le Seigneur le reçoive dans sa paix et sa félicité célestes.