Vers une liaison aérienne directe entre Cotonou et Brasilia

Au cours d’une visite de travail qu’il a entamée au Brésil mardi 24 juin 2025, le chef de l’Etat Patrice Talon a rencontré ce jeudi 26 juin, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Le renforcement de la coopération entre le Bénin et le Brésil était le principal sujet de discussion entre les deux chefs d’Etat.

Une liaison aérienne directe entre le Brésil et le Bénin sera bientôt établie. Le sujet a été abordé au cours d’un entretien entre Patrice Talon et son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva. L’objectif selon ce dernier, est de stimuler le commerce bilatéral et promouvoir le tourisme entre les deux Etats.

Les discussions entre Patrice Talon et le président Lula da Silva ont également porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les secteurs de l’agriculture et de l’enseignement technique et professionnel. A cet effet, le Brésil, riche de son expérience en matière d’agro-industrie et de formation technique, entend mettre son savoir-faire au service des priorités du Bénin.

Une mission brésilienne est annoncée à Cotonou, après la visite du chef de l’Etat Patrice Talon. Cette mission aura pour mandat, d’examiner des projets concrets de coopération, afin de donner une traduction opérationnelle aux engagements pris lors de cette rencontre entre les chefs d’Etat.

