La 6e édition du forum régional « Notre Futur – Dialogue Afrique Europe » aura lieu à Cotonou, (Bénin) du 6 au 8 juin 2024.

Après Johannesburg, Yaoundé, Alger, Maurice et Abidjan, Cotonou va accueillir en juin prochain le forum régional « Notre Futur ». Il s’agit d’un « espace d’échanges donnant la parole à des jeunes engagés, destiné à poser les fondations d’une nouvelle relation entre les deux continents ». Les forums régionaux « Notre Futur - Dialogues Afrique-Europe » ont été lancés par l’Institut français, dans la continuité du Sommet Afrique-France de Montpellier. Ils ont pour ambition « d’intensifier le dialogue entre les sociétés civiles africaines et européennes pour formuler des propositions concrètes aux multiples défis communs, créer des conditions d’échanges libres, transparents et horizontaux et œuvrer au développement partagé de nouveaux projets et outils de coopérations ».

« Le français pour quoi faire ? »

Le forum « Le français pour quoi faire ? » a été co-construit par un comité de cinq jeunes Béninois issus de la société civile et l’Institut français au Bénin et à Paris. Selon un communiqué de presse de l’Institut français, le forum ambitionne « de questionner la place de la langue française sur le continent africain, ses enjeux, ses entraves et ses opportunités ». Il est prévu entre autres une série de conférences, débats d’idées, et d’ateliers participatifs. Des jeunes engagés, experts, chercheurs et artistes d’Afrique et d’Europe vont « s’exprimer, débattre et imaginer de nouvelles solutions pour repenser la francophonie et participer au renouvellement des relations Afrique-Europe ».

Le forum est ouvert au grand public du 6 au 8 juin 2024 au Palais des congrès de Cotonou. Les débats seront enrichis par un programme culturel. « Ce forum sera l’opportunité de donner vie à des projets concrets de coopération et constituera un point d’étape vers le 19ème Sommet de la Francophonie, qui se tiendra en France les 4 et 5 octobre prochain », informe la même source.

À propos du comité éditorial du forum « Le français pour quoi faire ? »

Godline AGBIDINOUKOUN –

Étudiante en Droit et militante associative Godline AGBIDINOUKOUN est étudiante en sciences juridiques à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques (FADESP), où elle poursuit son rêve de devenir avocate. En 2018 elle devient la première femme présidente de la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin (FNEB). Actuelle Directrice Exécutive de l’ONG Jeunesse, Paix et Environnement pour un Développement Durable (JPEDD), elle organise périodiquement des activités qui réunissent la jeunesse, persuadée que cette dernière peut beaucoup de choses par elle-même.

Cécile AVOUGNLANKOU

Enseignante et écrivaine Professeure certifiée de français, Cécile est passionnée de lecture. Cette passion des livres l’a poussée à créer sa page Fémicriture sur Facebook. En 2018, elle devient écrivaine et publie trois nouvelles qu’on retrouve dans La paix incendie mon palais. Elle enchaîne alors les collaborations : Regards croisés sur le Corona Virus dirigé par Adélaïde Fassinou, 21 Nouvelles de soleil dirigé par Daté Atavito et Sororité chérie dirigé par Carmen Toudonou. Son premier livre, une pièce de théâtre Mes poupées noires, noires (Prix Textes en scène 2020) a été éditée en janvier 2023.

Nèyaassi Elisée DITCHARE

Expert en Économie Sociale et Solidaire et Cofondateur de l’Envol Président du Consortium Jeunesse Bénin (fédération d’organisations de jeunesse au Bénin), Elisée est l’actuel Secrétaire Général du Réseau International de la Jeunesse de la Francophonie (RIJF). Réseau faîtière des associations, organisations de jeunesse de l’espace francophone, le RIJF oeuvre à accompagner, réseauter et faire bouger les jeunes dans l’espace francophone tout en faisant avancer la langue français, trait d’union entre les jeunes francophones.

Sedjro Giovanni HOUANSOU

Auteur dramatique et metteur en scène Artiste créateur dans une vie ; manager et entrepreneur dans une autre, Sedjro Giovanni est l’auteur de Sept milliards de voisins, publié aux Éditions plurielles en 2012. Ses œuvres dramatiques ont remporté plusieurs prix notamment, Texte en scène (2016) le Prix RFI Théâtre 2018 à Limoges ; Le grand Prix littéraire de Bénin 2019 ; Le Prix Bernard Marie-Koltès des Lycéens 2021 au Théâtre National de Strasbourg. Sa pièce « les Inamovibles », qui porte un regard surprenant sur les migrations nord-sud, est éditée chez Théâtre Ouvert et bénéficie d’une aide à la création dans le palmarès de ARTCENA.

Sonita TOSSOU – Entrepreneure

Jeune entrepreneure béninoise, Sonita fonde en 2016 sa première startup, Fenou Foods. Après avoir remporté plusieurs prix dont le 1er Prix d’Innovation de la GIZ SNRD en 2019 à Abidjan et le Grand Prix BJKD organisé par la fondation Bénédicte Janine Kacou DIAGO, elle fonde Fenou Packaging qui propose des produits 100% naturels et emballages agroalimentaires biodégradables. Son engagement envers l’écosystème entrepreneurial béninois l’amène a participer au Sommet Afrique-France de Montpellier, où elle a été invitée à partager son expertise et son expérience en tant qu’entrepreneure africaine.

16 mai 2024 par ,