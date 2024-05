La BOAD présente ses opportunités de financement aux industriels

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, jeudi 16 mai 2024, en partenariat avec la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), un atelier sur les opportunités offertes aux industriels par l’institution commune aux huit États de l’UEMOA. La séance a été ouverte par Christine Gnonhoué Gourmelon, responsable du domaine relations clients à la BOAD.

‘’Financer autrement l’Industrie’’, c’est le thème qui a réuni les promoteurs et représentants de sociétés industrielles à l’hôtel Golden Tulip, Cotonou. L’atelier initié par la CCI Bénin a permis aux industriels d’échanger avec les responsables de la BOAD sur le financement de leur projet ayant un impact direct bénéfique sur le climat. Selon la Directrice des opérations à la CCI Bénin, Joëlle Vidéhouenou, le souhait de l’institution consulaire est de voir les industriels bénéficier des financements de la BOAD. La séance a été l’occasion pour les responsables de la BOAD de présenter les financements classiques en faveur de la clientèle industrielle, mais également la démarche développée pour accompagner ses clients à verdir leur portefeuille. « Verdir, c’est tout simplement financer les projets en y intégrant une dimension climatique », a indiqué la Cheffe de la mission résidente de la BOAD, Sandra Amichia. Par exemple, poursuit-elle, si vous êtes une unité qui fonctionne peut-être au fioul, vous avez la possibilité dans le cadre du financement de la BOAD de pouvoir peut-être passer à une énergie solaire. « En faisant cela, vous continuez de travailler dans votre domaine de prédilection, mais dans le même temps, du fait de l’énergie que vous utilisez, vous êtes en train de laisser un patrimoine plus assaini aux générations à venir », a ajouté Sandra Amichia.

La BOAD offre non seulement des opportunités de financements mais elle veille aussi à renforcer les liens avec ses clients pour une expérience réussie. A en croire Christine Gnonhoué Gourmelon, responsable du domaine relations clients, il s’agit d’installer une relation de confiance qui va permettre aux clients d’être satisfaits de l’accompagnement de la BOAD durant tout le processus de mise en œuvre du projet.

Plusieurs opportunités offertes aux industriels

Les États membres de l’UEMOA sont confrontés à des besoins de financement colossaux en matière d’adaptation et d’atténuation au changement climatique. Selon Yaovi Kogbe, spécialiste de la finance environnementale et climatique à la BOAD, les besoins de financement des États de l’UEMOA sont estimés à environ 100 milliards de dollars d’ici 2030. Dans son Plan Djoliba, l’institution a dédié entièrement l’axe 3 au climat avec une allocation de 25 % du total des engagements, à des financements climatiques. Elle a mis en place des lignes de crédit dédiées aux énergies renouvelables et au financement de projets climat. « Il y a des lignes de crédit qui sont des lignes vertes qui permettent par exemple aux porteurs de projets dans le secteur des énergies renouvelables, de l’agriculture durable, de l’agriculture climato-intelligente de pouvoir accéder aux ressources à des taux concessionnels défiant toute concurrence », a confié Yaovi Kogbe. Dans le domaine solaire, informe-t-il, la BOAD dispose d’une ligne pour les promoteurs privés qui veulent mettre en place des centrales solaires connectées au réseau national. Les petites et moyennes entreprises ont aussi l’opportunité d’avoir des financements pour installer des unités micro-industrielles liées aux énergies solaires. La BOAD est l’une des rares institutions à se faire accréditer auprès des trois principaux fonds mondiaux de lutte contre les changements climatiques à savoir le Fonds Vert pour le Climat, le Fonds pour l’environnement mondial et le Fonds d’adaptation. « À travers ces fonds, la banque mobilise des ressources qu’elle peut octroyer au secteur privé ou public. Cela permet de faire une bonification des concours de la banque avec des taux de sortie très bas », a affirmé le spécialiste de la finance environnementale et climatique à la BOAD.

L’Institution a aussi mis en place des outils d’amorçage et de programme climat pays. Elle a créé un Fonds d’Études Climat pour le financement d’études de faisabilité de projets climat dans les États membres de l’UEMOA. À cela s’ajoute l’intégration du climat dans le cycle de projets. À l’issue de cet atelier, la BOAD compte bien développer des discussions bilatérales avec les sociétés industrielles afin de voir dans quelle mesure elles peuvent bénéficier des financements.

Akpédjé Ayosso

