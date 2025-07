Le Conseil des ministres a annoncé, mercredi 2 juillet 2025, des travaux de reconstruction du stade René Pleven.

Le gouvernement béninois a prévu la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. Plusieurs aménagements sont donc prévus. Selon le Conseil des ministres, le terrain principal de football sera refait en gazon synthétique de 45 mm de qualité FIFA Quality Pro, le terrain d’entrainement en terre, les terrains de handball, basketball, volleyball et tennis, tous avec un revêtement du sol sportif en polyuréthane. Il est égalemennt prévu des tribunes, clôture et guérite, bâtiments connexes, canopée et lettrage, piscine, VRD, aménagement paysager, château d’eau et forage.

« Les diligences appropriées devront être accomplies par les ministres impliqués en vue de la signature du contrat de marché avec l’entreprise retenue et du suivi des travaux à réaliser dans les délais prescrits », informe le Conseil des ministres.

A.A.A.

